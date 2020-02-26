旺角賊7-11偷紅酒　勇客圖制止遭割傷面手　警拘一男

旺角便利店發生企圖偷竊案，更演變成傷人血案。凌晨0時30分左右，旺角亞皆老街與花園街交界地下一間7-11便利店，據報當時一名中年男子，在店內企圖偷取一支紅酒。此時，有數名客人在店內，發現偷竊事件後，出手阻止賊人離去。惟賊人突然拔出利刀，割傷其中一名男客人的手及面，賊人棄下手上紅酒及一袋私人物品，向洗衣街方向逃去。

數名客人繼續追出門外，惟受傷的客人因手部傷口深至見骨，大量流血，至100米外的皆旺商場外不支倒地。其友人見狀立即報案，救護員接報後迅至現場，為傷者處理傷勢，再送往廣華醫院治理。

警員封鎖現場調查，發現店外有一段折斷的鎅刀刀片，懷疑為傷人兇器。此外，警員在疑人留下的一袋私人物品中， 發現一張醫院覆診紙，上面有覆診病人的姓名，不排除屬疑兇所有。警員戴上頭盔，在區內四下搜捕，大約1小時後，在花園街與快富街交界，拘捕一名懷疑涉案中年男子。

消息稱，有人於事發後在涉事便利店附近徘徊，並稱「見有啲凍，想拎返件衫」，最終被發現及追捕，至花園街及快富街交界落網。據知有人被捕時「語無論次」，面及口有血，故警員另召救護車到場，將疑犯送院治理。警方將案件列作「傷人」案跟進，正深入調查事件。

警方指，凌晨0時25分接獲一名途人報案，指旺角花園街99號一間便利店內，一名男子懷疑企圖盜去一支紅酒，一46歲姓陳男子嘗試追截及制服疑人時，被鎅刀襲擊，疑人其後逃去。警員接報到場，於快富街及花園街交界發現並拘捕一名48歲姓周男子。經初步調查，周涉嫌「傷人」、「企圖盜竊」及「未能出示身份證明文件」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。姓陳男子受傷，清醒被送往廣華醫院治理；被捕男子亦清醒送廣華醫院檢查。