新型冠狀病毒（即武漢肺炎）疫情持續，衞生署今日（26日）公布新增6宗確診個案，2宗為鑽石公主號郵輪旅客，2人是姊弟，令該郵輪返港旅客確診數字上升至7宗。同時16歲弟弟是全港至今91宗確診個案中，年紀最細患者，亦是首名未成年人士。 自上周四（20日）鑽石公主號郵輪旅客返港入住駿洋邨檢疫中心，其後陸續有隔離人士入住，至今有1000個可供使用的單位，入住率逾三成。

救護車一名男隔離人士送往伊利沙伯醫院。（余睿菁攝）

鑽石公主號姊弟確診 16歲少年成最細患者

本港今日新增6宗個案，包括2名鑽石公主號返港旅客。2名確診旅客為是一對21歲及16歲姊弟，他們周日（23日）乘坐政府包機返港，入住駿洋邨檢疫中心接受隔離。其中，胞姊12日曾於日本發燒，胞弟則於17日在船上開始流鼻水。2人初步結果呈陽性，今日確診。

全港至今共91宗確診案，年齡介乎16至91歲，16歲胞弟是年紀最細患者，亦是至今唯一未滿18歲人士。

駿洋邨入住率逾300人 今日多人送院

政府徵用駿洋邨作強制檢疫中心，目前約1000個單位可供使用，包括第1座及第2座。衞生署發言人表示，截至今日早上，共有約320人士入住第1座進行檢疫，而其中約210名為鑽石公主號郵輪乘客。

根據資料，48歲男警上周四確診，數十警員須接受隔離，部分人入住駿洋邨；昨日亦有自韓國返港、曾到訪大邱和慶尚北道的旅行團入住駿洋邨隔離。記者今日現場所見，亦陸續有救護車將駿洋邨隔離人士送院。