連儂牆│葵涌老師帶學生貼海報案　8男獲無條件釋放　7女保釋　

警方前日（25日）透過facebook「香港警察 Hong Kong Police」專頁中，刊出帖文發佈片段，指前日(2月24日)晚上7時許，警方接獲市民報案指，有人在葵涌商場外張貼海報。警員到場拘捕8男7女，涉嫌「刑事毀壞」，被捕人年齡介乎14至29歲，當中包括一名老師。警員在現場檢獲膠水及海報。片中的主持鄒昊亨督察稱，就葵涌案件再有老師帶同學生犯法，警方表示關注：「無論口中理念有幾崇高，犯法就係犯法」，又指老師帶同學生犯法的行為，是「文明社會不能接受」，又呼籲學校及家長，要多關心年輕人，令他們明白「要珍惜前途，以免行差踏錯」。

然而，經過接近48小時後，葵涌區區議員梁錦威，透過其facebook專頁發佈消息，指該15名學生及老師已經離開警署，分別有保釋外出及無條件釋放。據悉，無條件釋放的為8名被捕男子，他們均為「踢保」，即拒絕保釋；而餘下的7名女子則為保釋外出。

《香港01》正向警察公共關係科查詢相關事件。

翻查資料，一對男女﹝均24歲﹞，於去年8月5日在青衣張貼了3幅海報，遭警方發出傳票票控，涉嫌違反《公眾衛生及市政條例》第104A條。根據《公眾衛生及市政條例》，「任何人若違反未經准許而展示招貼或海報」，可被定額罰款1500元。

至於是次涉及的「刑事毀壞」罪名，屬刑事罪行條例第60條「摧毀或損壞財產」，則列明任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一旦被判罪成，最高可判囚10年。