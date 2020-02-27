竹園北邨單位冒煙起火　一對母子獲救後證實不治

凌晨5時許，黃大仙竹園北邨發生火警。據報起火位置為梅園樓一單位，上址冒出大量濃煙，消防處接獲多個報案，迅即派員前往營救。其中消防員開動一條喉及一隊煙帽隊登樓灌救，期間在單位內救出兩名人士，惟已陷昏迷，救護員立即接手進行急救。

其中一名女傷者現正送院搶救當中，期間救護員為傷者設置自動心外壓機，並曾以AED進行電擊，惟送抵明愛醫院後，證實不治；而另一名男傷者於現場證實明顯死亡，毋須送院。

現場消息稱，兩名事主為母子關係，母親年約70歲，事發時身處廳中；而年約50歲的兒子則行動不便，事發時在房內。據悉上址單位充斥濃烈炭味，不排除有人在房內燒炭。消防及警方正在場調查。

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女事主昏迷送院後證實不治。（陳永武攝）