【新冠肺炎】又一居兩內地住戶　疑違隔離令偷走　管理處報警

九龍塘豪宅又一居疑有兩名內地人違隔離令外出！新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」）疫情持續，港府已下令所有內地回港人士必須強制隔離檢疫14日。據知，今日有兩名居住又一居的內地人，被管理員發現涉嫌違反隔離令外出買餸，甚至與他人接觸。有區議員表示，管理員即使知悉住戶要守隔離令，但他們沒有權力限制出入，最終只能報警求助。有居民得悉事件後無奈表示，「要走都無法㗎，根本政府都做唔到啲乜，惟有大家自律啦」。香港01正向衞生署查詢。

又一居有兩名人士懷疑違反隔離令外出，警方接報調查。（林振華攝）

區議員：管理員無權阻止 只能報案

本身是大律師的深水埗區議員劉偉聰表示，今日接獲又一居管理處經理求助，指有兩名內地人涉違反隔離令，擅自離開住所外出逛街、買餸，甚至與他人接觸，由於事態嚴重，管理處於下午近5時報警，警方到場後向管理處了解及跟進。劉坦言，由於管理員沒有權力阻止住戶出入，因此即使知悉有住戶需要遵守隔離令，都不能限制對方，因此只能報警求助，將相關人士交警方或當局處理。

居民：要走出嚟都無法㗎

居民丘太指出，屋苑最近有加強消毒及清潔，但慨嘆「佢哋（隔離人士）要走出嚟，都無法㗎」，對於近期不時有隔離人士被揭發偷走外出，丘太坦言：「呢方面，個政府都做唔到啲乜，只能夠靠大家自律啦。」警方表示，今日下午4時45分接獲報案，指懷疑有人違反檢疫令，離開又一居道一個單位。