【新冠肺炎】又一居女子違隔離令　管理處報警　衞生署口頭警告

九龍塘豪宅又一居有人違隔離令外出！新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」）疫情持續，港府已下令所有內地回港人士必須強制隔離檢疫14日。據悉，九龍塘又一居今日有人違令外出買餸，甚至與他人接觸，有指相關人士為內地人。衞生署證實，一名35歲女子違反檢疫令離開又一居住所，但未有透露身份，署方已作出口頭警告 ，提醒不可違反檢疫令。有區議員表示，管理員即使知悉住戶要守隔離令，但他們沒有權力限制出入，最終只能報警求助。有居民得悉事件後無奈表示，「要走都無法㗎，根本政府都做唔到啲乜，惟有大家自律啦」。

又一居有兩名人士懷疑違反隔離令外出，警方接報調查。（林振華攝）

區議員：管理員無權阻止 只能報案

本身是大律師的深水埗區議員劉偉聰表示，今日接獲又一居管理處經理求助，稱曾有內地住戶涉違反隔離令，擅自離開住所外出逛街、買餸，甚至與他人接觸，由於事態嚴重，管理處於下午近5時報警，警方到場後向管理處了解及跟進。劉坦言，由於管理員沒有權力阻止住戶出入，因此即使知悉有住戶需要遵守隔離令，都不能限制對方，因此只能報警求助，將相關人士交警方或當局處理。

衞生署：已發口頭警告

衞生署回覆查詢表示，今日接獲電話熱線通知，一名正在受檢疫的35歲女子違反檢疫令，擅離位於九龍塘又一居的住所。本署隨即致電該名女子，得悉警方曾前往其住所跟進。本署隨即作口頭警告 ，提醒她不可違反檢疫令，她表示清楚理解規定，不會再擅離住所。本署會繼續跟進。

警方表示，今日下午4時45分接獲報案，指懷疑有人違反檢疫令，離開又一居道一個單位。

居民：要走出嚟都無法㗎

又一居居民丘太指出，屋苑最近有加強消毒及清潔，但慨嘆「佢哋（隔離人士）要走出嚟，都無法㗎」，對於近期不時有隔離人士被揭發偷走外出，丘太坦言：「呢方面，個政府都做唔到啲乜，只能夠靠大家自律啦。」