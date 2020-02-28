【黎智英被捕．直播】李卓人楊森同案被捕　警未有進一步拘捕行動

警方重案組搜查「壹傳媒」創辦人黎智英寓所！今日（28日）早上7時許，警方港島總區重案組探員，到「壹傳媒」集團創辦人黎智英何文田嘉道理道寓所調查，上午8時許帶走黎前往九龍城警署。據了解，警方將就黎智英涉嫌於前年6月恐嚇傳媒記者作出檢控，並就其去年8月31日涉嫌在反修例遊行中參與非法集結錄取口供。另外，兩名民主派政治人物李卓人、楊森同被捕。

黎智英涉恐嚇記者及非法集結被捕，到九龍城警署助查。（資料圖片）

另外兩名民主派政黨人物李卓人、楊森同被捕，分別在李卓仁長沙灣警署及西環警署受查。據了解，警方暫未有計劃拘捕更多人。工黨回應指今日（2月28日）早上約7時50分，工黨副主席李卓人遭警方以參與去年8月31日遊行為由上門拘捕。工黨譴責警方濫捕，打壓香港人的示威權利。

黎智英涉嫌參與去年8月31日的「非法集結」，今早被捕。翻查資料，黎智英去年7月就政府修訂《逃犯條例》參與反修例遊行，其間站遊行隊伍龍頭位置。去年8月31日，黎智英與工黨李卓人到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，由灣仔修頓球場步行至聖約翰教堂，並在修頓球場唱聖詩及叫口號，該遊行未經警方批准。