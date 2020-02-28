【黎智英被捕】涉參與8.31非法集結、恐嚇記者　警交代案情

壹傳媒創辦人黎智英今早（28日）被捕，他涉嫌於2017年恐嚇報館記者、去年8.31參與非法集結遊行。港島總區刑事總部（行政及支援）（刑事）署理高級警司黃東光表示，港島總區重案3隊探員跟進一宗參與非法集結案及刑事恐嚇案件。警方拘捕3名本地男子，他們介乎60歲至72歲。

3名被捕人於去年8月31日，參與一宗由灣仔至中環非法集結案件，違反第245章《公安條例》第17條。至於，一名被捕的72歲男子（即黎智英）於2017年6月4日，涉及一宗發生在港島東的刑事恐嚇案件，違反第200章《公安條例》第24條。黃東光指出，三名被捕人士將於5月5日於東區裁判法院上法庭。