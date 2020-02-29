【沙角邨奪命火】起火單位曝光　全屋熏黑「燒通頂」　男戶主命危

沙田沙角邨金鶯樓昨晚（28日）發生奪命火警，一輛電動滑板車疑短路起火，導致男戶主命危、7歲幼子死亡，女戶主當時外出工作逃過火劫。記者重回起火現場時，見到單位付之一炬，全屋熏，電器及雜物均被燒毀。單位外仍有兩部電動滑板車，其後被人員帶走作調查。

部份燒毀電器及雜物被搬到走廊。（陳浩然攝）

現場所見，事發後，起火單位閘門被鐵鏈鎖上，13樓的走廊牆壁及窗戶熏黑，走廊有大量積水。單位內部燒通頂，牆身、天花板嚴重熏黑，被焚毀的雜物則暫放在走廊，並以帆布覆蓋。據了解，一家三口均擁有自己的滑板車，人員其後將單位外兩輛電動滑板車帶走。

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一名電動滑板車玩家許先生表示，市面上部份電子產品均使用鋰電池，有電動私家車內更有多達8000粒鋰電池，認為大部份鋰電池均通過測試，除非電池濕水或遭碰撞，否則很少機會著火。他坦言，部份劣質火牛或沒有保險絲，意外或因火牛短路肇事。他提醒其他用家，使用滑板車時應注意避免通宵叉電，火牛附近亦不應堆放雜物，保持空氣流通，拖板亦不應該插太多電器，否則會對拖板造成負荷。

工程師盧覺強指，鋰電池存電量較多，發生短路時會較普通電池產生更強威力的爆炸。他又指，電池充電時會發熱，一旦充電完畢正常情況下會自動停止，但若質量較差的電池會繼續進行充電，過度充電會造成短路，有機會發生爆炸。

起火單位濃煙直捲半空。（網上圖片）

昨晚11時36分，沙角邨金鶯樓13樓一單位內，一輛電動滑板車突然起火，濃煙直捲半空，至少100名居民需要疏散。事件中一對姓黃（48歲及7歲）戶主父子、以及幫忙照顧男童的姓鄭（41歲）女鄰居被困，由消防員救出。男童經搶救後不治，黃父目前情況仍危殆，而女鄰居則因吸入濃煙不適送院，情況穩定。