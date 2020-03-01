【8.31半周年】18人涉非法集結襲警等罪被捕　年紀最小僅15歲

去年8月31日，警方速龍小隊人員進入太子站車廂內，向月台及車廂內人士噴椒及揮動警棍，並於拘捕多人，引起社會爭議。831事件半周年，昨日（29日）旺角警署外有人帶同鮮花舉辦悼念活動，入夜後引發衝突，防暴警員清理花壇﹑發射催淚彈驅散人群。示威者則設路障擲汽油彈。警方表示事件中共有18名年齡介乎15歲至51歲人士被捕，他們分別涉非法集結﹑襲警等罪名。

豉油街一名落單便衣警被包圍，舉手槍示警。（陳浩然攝）

警方今日表示（1日），昨日行動中，一共拘捕12男6女，年齡介乎15歲至51歲，分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、襲警、盜竊、阻礙警務人員執行職務及在公眾地方行為不檢，案件交由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。全部被捕人士現正被扣留調查。

警方又指昨晚6時起，有示威者在旺角警署外集結，並佔據行車線，指行為嚴重堵塞交通，又表示有示威者用鐳射筆照射警務人員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火。警方多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動，又指一名男警於彌敦道與奶路臣街交界，被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物及手腳襲擊，男警於生命安全受嚴重威脅下，於是拔槍戒備。警方表示，該名男警頭、手及腳受傷，清醒被送往明愛醫院治理。另一名男警亦在豉油街及西洋菜南街交界被人以磚頭襲擊，手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。