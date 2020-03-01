【連環縱火】貪圖快感連環燒3港鐵站垃圾桶　51歲男涉縱火被捕

上月26日晚上發生連環縱火案，港鐵觀塘線3個車站內外垃圾桶遭焚毀，原因只為一男子貪一時之快感。警方昨日（29日）拘捕一名51歲報稱無業男子，指他當日晚上連環作案，先後於黃大仙港鐵站內外、九龍灣站及彩虹站以打火機燃點垃圾桶內紙張縱火，男子被捕後承認貪圖一時快感而犯案。

黃大仙警區（刑事）總督察莫子威表示，無業男涉4宗垃圾桶縱火案被捕。（棻正邦攝）

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案發於今年2月26日晚上10時50分至11時20分，警方於半小時內共接獲4宗縱火案，包括黃大仙港鐵站外龍翔道行人地段，以及九龍灣站﹑彩虹站﹑黃大仙站月台內的垃圾桶，有人以打火機燃點垃圾桶內紙張雜物縱火。黃大仙重案組及後接手調查，並鎖定一名疑人。警方昨晚（29日）9時多，於疑人單位外將其拘捕，並在屋中搜得其犯案時的衣物﹑背包﹑打火機及八達通，疑犯及後承認因一時快感作出連環縱火行為。

警方又表示，疑犯完成首宗黃大仙縱火案後，原本欲乘車返沙田，惟因「搭錯車」往九龍灣方向，然後九龍灣站及回程時後再犯下其他縱火案件。涉案男子51歲，報稱無業﹑有案底，警方目前已有證據將控男子縱火罪，稍後將交由法庭處理。

多宗案件中幸無人受傷，但警方提醒，縱火案為嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁。