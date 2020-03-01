警全港打撃非法賽車違泊行動　路障前涉「調包」　共拘17人扣40車

各區警方連日展開打撃非法賽車﹑反超速﹑違泊等行動，多區共拘捕17人，扣查40部車，發出逾萬張告票。其中，葵涌區一輛私家車於警方路障前突然停下，警方懷疑有人互調位置，司機換乘客，同時司機持逾期學習駕駛執照，兩人分別涉妨礙司法公正等被捕；目前所有被捕人士已獲准保釋候查，稍後將需向警方報到。

東九龍總區交通部於區內設置路障截查時，扣查5輛私家車、1輛輕型貨車及1輛電單車，懷疑車輛非法改裝。（警方圖片）

新界南拘14人扣23車 持過期學駕司機調位被捕

新界南總區交通部警員於2月23日起，一連8日凌晨於多區展開反非法賽車及反超速行動，一共拘捕14名男子，扣查19輛私家車和4輛電單車，並向22部車輛發出欠妥車輛報告及發出389張定額罰款告票或傳票；行動中，被扣查的車輛大部份均涉改裝。

警方於2月23日早上於葵涌區行動時，一輛私家車於警方路障前停於路邊，警方發現司機和乘客調換位置，於是截停該車，調查後發現司機持過期學習駕駛執照，27歲男司機及24歲男乘客分別涉嫌妨礙司法公正、沒有持有效駕駛執照駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。

另外，警員連日於荃灣區行動期間，發現4名男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，一名男司機則因未能提供呼氣樣本被捕，被捕人士年齡介乎27至49歲。警方發現3名男司機分別涉嫌駕駛時沒有第三者保險﹑駕駛未獲發牌照車輛，駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及沒有展示車輛登記號碼被捕，另外4名男司機因欠交交通罰款被通緝。

新界北扣10車拘兩人

今日（1日）凌晨1時，新界北總區交通部警員於小冷水路及龍發街交界，發現2輛私家車沿龍門路往蝴蝶灣方向飄移及高速行駛，及後截停其中一輛私家車，25歲男司機及22歲男乘客分別涉嫌非法賽車、危險駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，涉案私家車被扣查作進一步檢驗。另外，警方於龍門路及荃錦公路扣查9輛懷疑非法改裝私家車。

東九龍扣7車拘一人

另外昨晚（29日），東九龍總區交通部於設置路障截查時，扣查5輛私家車、1輛輕型貨車及1輛電單車，懷疑車輛非法改裝，警方亦向18名司機發出車輛殘缺報告。另外，警方以隱形戰車、鐳射槍及偵速數碼雷達偵測到86輛車輛超速駕駛，而其中一輛私家車涉嫌違反橫越雙白線，警方已向部分司機發出告票，稍後將向其餘司機發出告票。經初步調查，其中一名40歲姓黎本地男私家車司機涉嫌酒後駕駛及超速駕駛被捕，而一名50歲男私家車司機亦為被通緝人士，涉及欠交法庭罰款。

元朗發逾萬張告票

元朗警區由2月23日起，一連7日於區內的交通黑點採取打擊違例泊車的執法行動，並使用流動攝錄隊協助執法。行動期間共發出10831萬張定額罰款通知書，當中針對元朗市中心之違泊車輛超過7千張。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛及超速駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。另外，警方表示如有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，各駕駛人士切勿以身試法。