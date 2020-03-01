旺角金髮女滿身鮮血衝落街惹遇襲驚魂　警調查疑以利器自殘

昨日（3月1日）下午，一名滿身鮮血、染有一把金髮的女子，突然在旺角彌敦道一大廈衝落樓，隨後有一名男子尾隨緊追，街上途人見狀，以為發生襲擊事件，於是報案。警方到場調查後，相信該名尾隨的男子為女傷者的男友，事發前該對情侶在上址大廈一間賓館內因事爭執，期間女子取出利器自殘，男友未能阻止，女子頭、手及腳受傷流血，卻在受傷後突然跑落街，男友恐發生意外於是尾隨，卻惹來一場誤會。女子由救護員清醒送院治理，惟警方在調查期間，於賓館房間內起獲一支伸縮棍，男友因此被捕。

現場為油麻地彌敦道578至580號樓上一家賓館，現場消息指，該名25歲姓區女子，早前與26歲姓翟男友，租住上址一房間。昨午4時許，兩人疑因瑣事爭執，區女情緒激動，疑以利器自殘企園自殺，致頭、手及腳部受傷流血。翟男阻止不果，區女負傷離開賓館，男友尾隨追下，雙方追落街上，互有糾纏。途人見女子流血，以為她遇襲，代為報案。

警方接報後到場，經初步調查，相信區女在上址與男友因瑣事爭執後，女事主企圖自殺，翟男嘗試阻止，期間跌倒受傷，相信並無襲擊行為。警員其後在賓館一房間內，檢獲一支伸縮棍，翟涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。

警方將案件列「藏有攻擊性武器」、「企圖自殺」及「糾紛」，交由油尖警區刑事調查隊跟進。區女受傷及翟報稱不適，兩人先後送往廣華醫院治理。