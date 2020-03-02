火炭駿洋邨檢疫中心上月20日有首批隔離人士入住，現時檢疫中心內除了有鑽石公主號上上約200名港人正在接受隔離，亦有一批警員正在接受隔離。今日（2日）中午12時，「一哥」警務處處長鄧炳強出巡駿洋邨，探訪駐守隔離營的警員。

警隊一哥鄧炳強（中穿西裝者）乘座銀色7人車到達駿洋邨，探訪駐守隔離營的警員。（陳蕾蕾攝）

有防暴警在場巡邏。（陳蕾蕾攝）

一哥出巡，警隊嚴陣以待。附近村民發現，今早11時半，駿洋邨一帶有防暴警員巡邏及戒備 。中午12時15分，一哥鄧炳強乘座銀色7人車到達駿洋邨。

昨晚11時許，《蘋果日報》拍攝到有逾20名人士拖著行李箱離開駿洋邨，惟由上月20日有首批人士入住開始計算，至昨日未滿14日，未知為何有人可以離開，《香港01》正就離開者的身份及離營原因向衞生署查詢。

今日早上10時半，有駿洋邨附近的村民向當區區議員麥梓健表示，駿洋邨一帶有大批防暴警察出現，在附近一帶加強巡邏。

上月20日，一名48歲防暴警員確診新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎），與該名警員一同出席警察退休飯敍的有59名警員，他們被列為密切接觸者，須接受檢疫，獲安排入住駿洋邨及翠雅山房。