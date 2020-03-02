火炭駿洋邨檢疫中心上月20日有首批隔離人士入住，現時檢疫中心內除了有鑽石公主號上上約200名港人正在接受隔離，亦有一批警員正在接受隔離。今日（2日）中午12時，「一哥」警務處處長鄧炳強出巡駿洋邨，探訪駐守隔離營的警員。

警隊一哥鄧炳強（中穿西裝者）乘座銀色7人車到達駿洋邨，探訪駐守隔離營的警員。（陳蕾蕾攝）

有防暴警在場巡邏。（陳蕾蕾攝）

警務處處長鄧炳強講解2019年罪案情況，指反修例運動令去年罪案按年升9.2%達59,225宗，增加5000宗，抵銷到2019年上半年與2018年同期的降4.7%降幅。整體破案率亦下跌了9.4百分點，降至37.1%。鄧炳強指增幅較多的罪案涉及反修例運動，包括刑事毀壞、暴動、縱火、非法集結、起底等罪案，總數超過5000宗。另外由於警力調配用於反修例運動，爆竊、行劫等罪案上升，交通違例泊車票控較前年同期跌3成。他指局勢相對平靜後，罪案數字已較去年12月減少24％。

他又特別提到年青人參與暴力事件有上升趨勢，被捕人士中4成為學生。開學前後對比顯著，由開學前學生被捕率25%，至今達40%，其中2020年1月18歲以下被捕人士達五成，他指留意到很多打爛店舖刑事毀壞罪件被捕人為18歲以下。他對暴力趨勢感到憂慮，守法意識薄弱出現破壞交通系統、地鐵輕鐵、火燒人、以磚頭扔死人，甚至近期在交通交匯處放置爆炸品、遙控炸彈，批評社會有一些具法律背景人士縱容姑息暴力事件，「社會上一直話你無問題嘅你係啱嘅，甚至話有刑事案底令你人生更加精彩。」質疑這些人士自己無案底、不用暴力，但可能令年輕人以為所有行為都可以做，擔憂成為法治災難，「啲人以為自己啱，做咩都得，殺人都得。」

他又表示社會要慎防本土恐怖主義，指警方檢獲5支真槍，甚至AR-65步槍，又有人在交通交匯處放遙控炸彈，要求政府接納訴求，「我哋都唔想我哋朋友、家人，因為街有炸彈被炸傷。有人喺街掟警務人員，之後會唔會喺學校掟？喺屋企掟？」形容情況已經非常接近本土恐怖主義。

1639宗反修例運動警員投訴 其中21宗已訓斥

鄧炳強指截至上周，警方收到1,639宗有關反修例運動的投訴，其中541宗屬「須匯報投訴」，當中77%個案已經聯絡到投訴人並展開調查。125宗已經完成調查，並將建議交予監警會；而其餘23%案件，則未找到投訴人或有待回覆。

警方主動調查21宗案件，涉及警員不當行為，包括有交通警在去年11月11日，於葵芳駕電單車衝向人群，以及先後兩次有警員在鏡頭前展示市民身份證。警方已訓斥相關警員，要求他們糾正，其中4宗由涉事人員所屬單位作出紀律覆檢。

財政預算上升用於警員補水津貼

對於有人質疑警隊財政預算上升，由原來預算207億元修訂至236億元，鄧炳強解釋多出的預算主要用於補水津貼。他指警員正常一更9小時，過去反修例風波中理大事件、中大事件，「同事好多時做30個鐘都係好正常，做50至60個鐘，涉及12,000個同事左右，每人萬多元補水，但做多70%（工時）。」他認為補水幅度合理。

他特別提到來年度津貼預算由23億元減至2.3億元，主因是警隊會增聘2543個職位，主要是前線、軍裝、機動部隊、反恐及後勤工作崗位，故不用補水處理。在機器設備方面， 2020/21年度預算較 2019/20年度修訂預算增加約 3億元 ，用以更換裝甲車及購置人群管理特別用途車輛（水炮車）等 。

鄧炳強出席明星足球隊片段流出，其中指向成龍、方中信等人學做警察言論引起爭議，他解釋當日與在職及退休警員聚會，覺得現場充滿正能量，在場人士均支持警隊，於是用幽默、客氣方式說話，認為「有人如獲至寶，覺得係天大醜聞，我就覺得係小題大做左啦。」

一哥出巡，警隊嚴陣以待。附近村民發現，今早11時半，駿洋邨一帶有防暴警員巡邏及戒備 。中午12時15分，一哥鄧炳強乘座銀色7人車到達駿洋邨。

昨晚11時許，《蘋果日報》拍攝到有逾20名人士拖著行李箱離開駿洋邨，惟由上月20日有首批人士入住開始計算，至昨日未滿14日，未知為何有人可以離開，《香港01》正就離開者的身份及離營原因向衞生署查詢。

今日早上10時半，有駿洋邨附近的村民向當區區議員麥梓健表示，駿洋邨一帶有大批防暴警察出現，在附近一帶加強巡邏。

上月20日，一名48歲防暴警員確診新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎），與該名警員一同出席警察退休飯敍的有59名警員，他們被列為密切接觸者，須接受檢疫，獲安排入住駿洋邨及翠雅山房。