警破爆竊集團拘3人涉13間地舖　起回贓物檢自製「爆鎖頭」鐵剪

東九龍刑事部於昨日（2日）進行一個由情報主導的反爆竊行動，於深水埗及油麻地拘捕3名中國籍男子，涉及2019年11月起至今年3月期間13宗爆竊及企圖爆竊案。拘捕行動期間，2男更企圖爆竊一深水埗的食肆當場被捕。警方檢獲一批爆竊工具，當中有專爆鎖頭自製鐵剪。

東九龍刑事部於昨日（2日）進行一個由情報主導的反爆竊行動，主要針對一犯罪集團，拘捕3名男子。涉事集團於2019年11月起至今年3月，涉及13宗地舖爆竊案及企圖爆竊案。集團於深夜時份以爆竊工具破壞店舖的捲閘，其後入內爆竊，當中有9間為家品店及雜貨店，另有4間為食肆，店舖共損失約10萬元。東九龍刑事部經深入調查及分析後，於昨晚展開拘捕行動，分別在深水埗及油麻地拘捕3名年齡介乎29至43歲的中國籍男子；其中兩名被捕人在企圖爆竊深水埗一茶餐廳期間被捕，另一名41歲男子於油麻地寓所被捕。警方於該男子的寓所內起回部分贓物、爆竊工具及檢獲少量毒品，他同時涉嫌藏毒被捕。

3賊各有角式 踩線、睇水、行動

東九龍總區重案組第2隊總督察馬志聰指，相信3名被捕人為爆竊集團的骨幹成員，3人角式不一，1人負責「踩線」，1同黨在附近「睇水」，1人行動，他們行動主要針對地面商店進行。警方正調查集團會否涉及區內其他爆竊案，不排除有更多人被捕。馬志聰強調，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪最高可監禁14年。

東九龍總區防止罪案辦公室總督察李嘉穎表示，防止罪案辦公室致力協助於社區進行防上罪案的教育及宣傳工作。對於針對地面店舖的防罪措施上，李嘉穎指在今年起，會派員聯繫有密集店舖的負責人，為他們進行保安勘察，分析保安情況及漏洞等，並提出保安建議，以乃上賊人輕易進入。