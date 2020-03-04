便衣警被指喬裝進入區議會　警fb：按民政處指示佩戴工作人員證

警方東區指揮官韋志達昨（4日）出席東區區議會會議，討論監察警方執法及行動特別委員會事項時中途離席，被區議員等人士阻止，數名掛有工作人員證人士上前護送，「工作人員」經一番爭論後，才出示警員委任證。區議員譴責東區民政處包庇「喬裝警員」進入區議會範圍，並指警員曾與區議員發生肢體碰撞。 警方今日於fb否認警員冒充區議員工作人員的指控，指警員獲民政處提供工作人員證以茲識別，並按指示佩戴，警員無使用任何武力。

（東區區議會主席黎志強fb圖片）

昨日韋志達及東區警民關係主任胡敏怡出席會議，有指討論至監察警方執法及行動特別委員會事項時突然起身離去，多名區議員阻止，並高舉「止警暴，查警謊」標語。數名佩戴「工作人員」證人員上前護送，其間發生混亂，雙方在升降機內爭論。工作人員被懷疑為便衣警員，卻一度無承認。

東區區議會主席黎志強於fb嚴厲譴責東區民政署包庇喬裝警察進入區議會範圍，指區議員聲討韋、胡2人時，被佩戴「工作人員」證的不知名人士阻截，並發生肢體碰撞，經過一番周旋後，他們才表示自己是警員及出示委任證。

黎志強指，會前獲回覆僅韋、胡2人到場，斥民政署及秘書處在未有諮詢區議會及主席下，容許警員以工作人員證進入區議會範圍，行為離譜過份及越權，助長警方不按規則配戴證件執行職務的風氣。

（東區區議會主席黎志強fb圖片）

警方今日於fb澄清，指警員冒充工作人員的指控並不正確，他們獲民政處職員提供「工作人員」證以茲識別，並指當時身處的地方屬民政處管轄範圍，遂按指示配戴工作人員證。警方對惡意中傷及毫無根據的指控，表示遺憾。

警方又澄清，當時持標語區議員企圖阻礙韋志達及警員離開，至黎志強介入及調停，才全數離開，其間警方並沒有使用任何武力。