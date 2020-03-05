【海關殉職】女沙展吳詠敏遺三子女　最高榮譽出殯安葬浩園

年初海關淺水巡邏艇在沙洲在例行海上巡邏中翻沉，船上關員3死2傷，政府以最高榮譽為殉職者舉殯。43歲殉職高級關員吳詠敏育有三名子女，為巡邏船指揮官，昨晚（4日）假紅磡世界殯儀館設靈，行政長館林鄭月娥等高官到場致哀。今日（5日）政府為吳詠敏舉行最高榮譽喪禮，遺體安葬浩園。

今日（5日）政府為吳詠敏舉行最高榮譽喪禮，遺體安葬浩園。43歲殉職高級關員吳詠敏育有三名子女，其夫及子女為她送上花圈。（黃偉民攝）

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海關殉職女沙展舉殯 特首、三司長、局長到靈堂致意

殉職關員吳詠敏今日（5日）舉殯，海關關長鄧以海到場致意。喪禮分為兩部分，早上9時30分，首先在紅磡世界殯儀館地下靈堂內，舉行傳統悼念儀式。早上10時15分，在靈堂內及殯儀館外舉行官方儀式，為尊重家屬意願，謝絕新聞記者進入靈堂採訪或拍攝喪禮儀式。

大批海關到靈堂致意，港府各級官員亦到場致敬，包括特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長李家超和警務處處長鄧炳強，駐港解放軍亦有官員到場。

43歲女高級關員吳詠敏殉職遺三子女，今日（5日）以最高榮譽出殯，遺體安葬浩園。（鄧詠中攝）

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早上10時15分，在靈堂內及殯儀館外舉行官方儀式，為尊重家屬意願，謝絕新聞記者進入靈堂採訪或拍攝喪禮儀式。早上10時50分，吳詠敏丈夫及兒子持吳詠敏遺照步出殯儀館，儀仗隊殯儀館外列隊奏哀樂。特首、三司及局長與一眾海關人員在殯儀館外列隊，向吳詠敏作最後致敬，海關同袍步操送載著吳詠敏靈柩的靈車離開殯儀館。海關人員早上11時45分在昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地向吳詠敏致最後敬禮。

吳詠敏靈柩抵達海關基地，儀仗隊在海域行動課大樓對開奏哀樂，海關同袍神情肅穆致送花圈。在同袍步操護送下，靈車圍繞基地一周，海關船隻響長號致哀，海關人員列隊作最後敬禮。

43歲殉職高級關員吳詠敏育有三名子女，他們為母親送上花圈。（黃偉民攝）

43歲殉職高級關員吳詠敏育有三名子女，其夫及子女為她送上花圈。吳詠敏靈柩蓋上區旗，下午1時許在儀仗隊引領下，由海關同袍扶靈進入浩園，丈夫及兒子手持吳的遺照。吳詠敏墓與同一事件中殉職的26歲關員黃焯梆相鄰，親友上前將靈柩入土為安，同袍向靈柩敬禮並致送花圈，又逐一上前獻白花。

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事發於上月21日晚上9時許，載有5名關員的CE13海關淺水巡邏艇，在屯門龍鼓灘對出沙洲海面進行反走私巡邏期間，疑受撞擊翻沉。水警趕抵先將其中2名關員救起，消防蛙人則在20分鐘後，於船艙內救出其餘3名關員，惜3人送院搶救後，全告不治。

3名殉職關員包括女高級關員吳詠敏（43歲）、署理高級關員黎志恆（39歲）及關員黃焯梆（26歲）。黃焯梆最先出殯，三子女之母吳詠敏今日出殯，黎志恆將於3月11日同樣以最高榮譽喪禮舉殯，遺體安葬浩園。