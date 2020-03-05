無掛尾牌私家車大嶼山被警追截　失控撞花槽4男女浴血被捕

鐵騎巡警今早在大嶼山北公路追截一輛沒有掛尾牌的可疑私家車，雙方追逐至東涌海濱路達東路公園外時，私家車失控衝上路邊花槽全車翻側，車內3男1女浴血被救出送院。調查後，涉事私家車被證實是一輛報失車輛，4名涉案男女同被捕，新界南警區重案組跟進。

被警追捕的可疑私家車失事翻側，消防員救出四人

警方稱，今日（5日）上午約10時30分，一名交通警務人員發現一輛沒有車尾牌的形跡可疑私家車，沿大嶼北公路向機場方向行駛，遂指示私家車停下接受檢查，但司機沒有理會並加速逃走，警員立即尾隨追截。該私家車最後失控，於東涌海濱路達東路公園外衝上路邊花糟撞毀。私家車上4人受傷，分別清醒被送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。

3名42至53歲中國籍男子及1名16歲中國籍女子被捕，駕車者為49歲男子，分別涉嫌「擅自取去交通工具」、「瘋狂駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛無第三者保險車輛」及「行使假文件」等罪行。

警方調查發現涉事私家車為失車，2月20日於元朗被盜。事發時車頭車牌為未有登記的假牌；行車證則屬於另一輛於2月15日於大嶼山被盜的私家車，警方昨日於大埔尋回該輛失車，並拘捕一名33歲中國籍男子涉嫌「擅自取去交通工具」。