網傳男子二手口罩晾筷子筒　吉豚屋：非員工所使用、全店清潔消毒

近日網上流傳本港食肆「吉豚屋」，一名男子用膳時將自己的口罩放在筷子筒上。據圖片可見，該名男子將口罩晾在筷子上，口罩的綠色面向上，換言之該個「二手」口罩的分泌物，已直接與客人的筷子接觸。消息傳開後，不少網民直斥該男子缺德，食客有機會直接將細菌「食落肚」。 至今午（6日）吉豚屋發道歉聲明指，該個放置在筷子上的口罩，並非其店舖員工所使用，就員工未有注意及即時處理致歉。吉豚屋續指，已將涉事的油麻地分店的筷子、紙巾回收及棄置，全店進行清潔及消毒。

近日網上流傳吉豚屋油麻地分店有口罩放在筷子筒上，吉豚屋表示口罩不是員工所使用，但就員工未有即時處理致歉。（網上圖片）

涉事的油麻地分店 今日未有營業

香港01記者到涉事的油麻地分店，至今午仍未有營業。至於旺角分店已經換上獨立包裝、即棄木筷子，店員指對事件並不了解。至下午（6日）吉豚屋發道歉聲明指，「經過管理層了解事件後，該放置在筷子上的口罩並非本店員工所使用的，但員工未能及時注意及即時處理，本店實在是責無旁貸，我們為此作出深刻的檢討及致歉。」

吉豚屋：將油麻地分店筷子、紙巾回收及棄置

吉豚屋指出，全線店舖自疫情開始，已全面使用獨立密封包裝的即棄筷子，並於客人離座後以酒精消毒桌面。公司已將油麻地分店，店內筷子及紙巾回收及棄置，全店進行清潔及消毒。同時，加強所有分店員工的培訓，包括重新教導員工店舖清潔指引及防疫措施，以防止同類事件再次發生，為確保客人能在衛生的環境下安心用膳。

吉豚屋表示，承諾會徹底加強以下的衛生防疫措施，包括所有分店會為客人提供面紙放置口罩，避免口罩直接接觸桌面。店舖又指員工於客人離座後，必須用酒精將桌面及放置於桌面上的用具仔細消毒。最後，餐具及紙巾會隨套餐附上，不會預先放置在桌面上，將交叉感染的機會減至最低。