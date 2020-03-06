元朗14歲及15歲男童玩釣魚機欠賭債　涉持牛肉刀連環劫3間便利店

元朗及屯門區3間便利店，於周一（2日）凌晨短短3小時內先後遭持牛肉刀的匪徒行劫，合共損失11,500元，匪徒得手後逃之夭夭。元朗警區重案組翻查大量閉路電視錄影後鎖定2名疑人，昨（5日）拘捕疑犯，竟是2名年僅14及15歲男童。消息指，2名男童因玩釣魚機欠賭而犯案，相信最少有1人在逃。 另外，2月至今元朗區已發生10宗針對24小時營業的便利店劫案，警方已成功偵破8宗案件，拘捕9名男子。

3月2日凌晨，警方在元朗安達坊後巷起獲一把牛肉刀。（資料圖片／陳永武攝）

元朗警區助理指揮官（刑事）警司歐陽肇剛指，3月2日凌晨2時至5時元朗及屯門警區連續發生3宗「行劫」及「意圖行劫」案件，賊人以牛肉刀指嚇便利店職員交出現金，其中２間便利店合共被劫去11,500元現金，另一間便利店則無損失。案發當日，警員已在便利店附近的一條後巷檢獲一柄牛肉刀。

涉案兩童14、15歲 疑欠釣魚機賭債犯案

警方相信3宗案件屬同一班賊人所為，於是合併交由元朗警區重案組調查。探員翻看大量閉路電視錄影及情報分析後鎖定目標，並於3月5日拘捕14歲姓陳及15歲姓鄧的男童，二人已輟學，報稱無業，屬朋友關係，有黑社會背景。警方相信案件最少有1人在逃，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

歐陽肇剛指，暫無證據顯示2人與其他案件有關，初步相信他們財政有問題，故挺而走險搶劫。2名男童被捕表示犯案後曾更換衣服，並棄於附近污水渠，警員已將相關衣服起出。據了解，2人疑因在機舖玩釣魚機欠債，故打劫便利店。

歐陽肇剛指，2月至今元朗警區已發生10宗針對24小時營業的便利店劫案，當中已成功偵破8宗，一共拘捕9名男子，年齡介乎14至66歲。他重申，警方高度重視任何涉及暴力的罪案，視乎案件嚴重性或會成立專案調查小組去跟進調查。另外，警區會靈活調配人手，派員到黑點高姿態巡邏，防止罪案發生。