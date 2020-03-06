元朗3名14至17歲男童玩釣魚機欠賭債　涉持牛肉刀連環劫3間便利店

元朗及屯門區3間便利店，於周一（2日）凌晨短短3小時內先後遭持牛肉刀的匪徒行劫，合共損失11,500元，匪徒得手後逃之夭夭。元朗警區重案組翻查大量閉路電視錄影後鎖定2名疑人，昨（5日）拘捕疑犯，竟是2名年僅14及15歲男童，至今午（6日）再拘捕一名17歲男童。3人分別被控2項行劫及1項企圖行劫罪，周六（7日）於屯門裁判法院提堂。消息指，他們疑因玩釣魚機欠賭而犯案。 另外，2月至今元朗區已發生10宗針對24小時營業的便利店劫案，警方已成功偵破8宗案件，拘捕9名男子。

3月2日凌晨，警方在元朗安達坊後巷起獲一把牛肉刀。（資料圖片／陳永武攝）

元朗警區助理指揮官（刑事）警司歐陽肇剛指，3月2日凌晨2時至5時元朗及屯門警區連續發生3宗「行劫」及「意圖行劫」案件，賊人以牛肉刀指嚇便利店職員交出現金，其中2間便利店合共被劫去11,500元現金，另一間便利店則無損失。案發當日，警員已在便利店附近的一條後巷檢獲一柄牛肉刀。

涉案兩童14、15歲 疑欠釣魚機賭債犯案

警方相信3宗案件屬同一班賊人所為，於是合併交由元朗警區重案組調查。探員翻看大量閉路電視錄影及情報分析後鎖定目標，並於3月5日拘捕14歲姓陳及15歲姓鄧的男童，二人已輟學，報稱無業，屬朋友關係，有黑社會背景。至今（6日）下午再於元朗區拘捕一名姓邱17歲少年。三人已分別被控2項行劫及1項企圖行劫罪，明日（7日）於屯門裁判法院提堂。

歐陽肇剛指，暫無證據顯示他們與其他案件有關，初步相信他們財政有問題，故挺而走險搶劫。被捕男童表示犯案後曾更換衣服，並棄於附近污水渠，警員已將相關衣服起出。據了解，他們疑因在機舖玩釣魚機欠債，故打劫便利店。

歐陽肇剛指，2月至今元朗警區已發生10宗針對24小時營業的便利店劫案，當中已成功偵破8宗，一共拘捕9名男子，年齡介乎14至66歲。他重申，警方高度重視任何涉及暴力的罪案，視乎案件嚴重性或會成立專案調查小組去跟進調查。另外，警區會靈活調配人手，派員到黑點高姿態巡邏，防止罪案發生。