網上招工日薪$1100　駿洋邨保安合約無招標　政府直接聘保安公司

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，政府為應對疫情早前在未有公開招標的情況下，直接聘用承建商興建臨時檢疫單位；今日有傳媒指出政府重施故技，直接聘用「安民警衛有限公司」負責駿洋邨檢疫中心的保安工作。日前有人在社交平台發文稱公司急聘特更保安，日薪高達1,100元，更稱可以選擇支票或現金出糧。衞生署承認檢疫中心日漸增加，需要大量人手，已聘用保安公司以加強保安工作，合約期為3個月，有關費用由衞生署支付。

facebook群組「PLAY HARD」早於3月2日已有人上傳一張駿洋邨疫區中心的保安員合約，公司為「安民警衛」，月薪28,600元。（fb群組「PLAY HARD」圖片）

早於2月27日，有人在社交平台facebook部分招聘群組、散工谷，替安民警衛發文，稱急聘「日／夜特更保安」，工作時為每更12小時，日薪高達1,100元，可以支票或現金出糧。惟工作地點一項卻寫得比較含糊，只說在「火炭區」。當時群組內已有網民直接指出，其實是聘請檢疫中心的保安人員，並直言：「肯定係隔離營，唔係點會俾到＄1,100」、「全資＄28500……好高危，有人做？」

至3月2日，有網民在fb群組「Play hard玩硬」上載圖片，聲稱是安民警衛有限公司的保安僱傭合約，顯示該公司以28,600元月薪聘請保安員，合約訂明保安入職時獲委派的工作崗位是「駿洋邨疫區中心」，由3月1日起生效，每更工作12小時。

根據公司註冊處資料顯示，「安民警衛有限公司」由「國民警衛集團有限公司」擁有，董事亦包括退休警務處高級助理處長李林泉。而「國民警衛集團有限公司」的股份則由多間公司持有，當中包括招商局置業、中國航空（集團）、香港中旅（集團）、中遠海運（香港）置業等。另外，「國民警衛集團有限公司」的董事亦不乏名人，如何超瓊、已故政協常委徐展堂胞弟徐蔭堂。

上月17日，土木工程署網頁公布已與中國港灣簽約。中國港灣文章富有簽約時的合照，圖中包括土木工程署署長劉俊傑（中）與中國港灣香港振華工程公司董事總經理蘇岩松（右二）。背景板上的合約編號，亦與土木工程署的資料相符。（網上圖片）

4項檢疫工程 總造價達3.35億元

為防止新型冠狀病毒肺炎擴散，以及確保有足夠檢疫中心，政府在上月17日公布直接委託中國港灣工程有限責任公司承建「竹篙灣臨時檢疫工程」，合約價格約1.9億元；其後於2月28日應傳媒查詢，再提供鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心，以及八鄉少年警訊中心等三個檢疫工程合約的相關資料。以上4個臨時檢疫工程均以直接委託形式聘用指定公司（見下表），總造價高達3.35億元。而今次政府直接聘用「安民警衛有限公司」，已是第二度未經招標，採用直接委託形式聘用指定保安公司。

未經招標而直接委託的臨時檢疫工程 檢疫中心 承辦公司 合約金額 鯉魚門公園及度假村 中國建築 5500萬 西貢戶外康樂中心 保華建築 3000萬 加建及翻修八鄉少年警訊中心 協興工程及祥興建造 6000萬 竹篙灣 中國港灣 1.9億

衞生署無公開保安公司名稱 稱合約為期3個月

衞生署回覆查詢時，並無公開保安公司的名稱，以及合約價值，僅表示檢疫中心的運作由多個政府部門緊密合作進行，包括主要由民眾安全服務隊（民安隊）負責場地管理。由於檢疫中心的數目日漸增加，保安工作需要大量人手，鑑於駿洋邨檢疫中心規模較大，因此除駐守的民安隊外，衞生署已另聘保安公司以加強保安工作。



而衞生署根據《物料供應及採購規例》直接委聘保安公司為駿洋邨檢疫中心提供保安服務，而委聘準則包括承辦商於不同政府部門的工作表現、過往是否有違反相關法例如僱傭條例等而被定罪的紀錄、價格是否合理等因素。合約為期3個月，有關費用由衞生署支付。