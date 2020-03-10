青衣火燒回收場　燒焦味籠罩港九多區　消防接逾半百宗報案

青衣一間回收場，今日凌晨（10日）有大面積廢料堆起火，濃煙席捲雲霄，在火警後數小時，青葵一帶以致九龍、甚或港島區屋苑均遭異味籠罩，警方及消防處至少接獲超過50宗求助，均證實虛驚一場。根據天文台資料顯示，事發時青衣一帶普通吹西北風，九龍及港島正正位於青衣東南面，懷疑因此將異味傳開。

事發於凌晨近0時半，青衣路附近一間鋼鐵公司回收場，有大批廢棄的建築物料起火，面積達25米乘20米乘20米，堆積如山的廢料，令火勢十分猛烈，濃煙直捲半空。由於現場缺乏水源，消防趕抵後須在數百米外近青倘路拖喉，同時升起雲梯向廢堆灌救，最終花約1個半小時將火救熄，其後現場仍濃煙密佈，消防不停射水降溫。

火警中無人受傷或需要疏散，但附近美景花園、藍澄灣等青葵一帶多個屋苑，在上址火警期間已有多名居民報案，指聞到燒焦異味，有區議員亦漏夜向消防處查詢。其後數小時，遠至油麻地、九龍城、黃大仙甚至港島區北角、小西灣等地，亦有多宗同類報案。新界區則未有同類報案。

根據天文台資料，火警時青衣一帶普遍吹西北風，而九龍區及港島區，則位於青衣東南面，懷疑異味隨風飄至港九一帶。