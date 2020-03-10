六旬腦退化妻失蹤8小時　遍體鱗傷失金牌　夫奔走尋線索盼覓真相

天水圍一名六旬腦退化婦，上周三（4日）凌晨突然離家，其丈夫Eric苦追不果，連忙着兒子報案，自己四出尋妻。失蹤8小時後，Eric得悉妻子入住屯門醫院，相見驚覺她遍體鱗傷，令他心痛不已，「個臉豬頭咁」，掛頸的小金牌不翼而飛，對愛妻受傷存疑。 Eric懷疑妻子遇劫，惟警方指無目擊者，腦退化妻亦不宜錄口供，案件僅例「失蹤人口」，須跟進調查，「我覺得佢哋未盡力」。Eric為「想個明白」，連日自行尋找線索，得悉妻子於洪水橋輕鐵車軌被發現，家中至輕鐵站沿路不少閉路電視，盼警方積極跟進，亦希望目擊者提供資料。

Eric妻子失蹤8小時，尋回發現遍體鱗傷。（Eric提供圖片）

Eric表示，一家住在天瑞邨，現年61歲的太太患有腦退化已5至6年，常在凌晨時份起床及外出，但以往很快回家，詎料今次發生事故。3月4日凌晨4時，太太穿風褸、短褲獨自離家，Eric發現後即尾隨追出，惟外面下毛毛細雨，轉瞬妻子已失去蹤影。Eric兜截無果，急忙聯絡兩兒子著他們到天水圍警署報警，警方亦登門錄取口供。

至中午12時許，他接獲警方通知，得悉有疑似其妻子的女子入住屯門醫院病房，他趕往醫院了解，果真是妻子，但比起身無損傷走出門口的她，這時已遍體鱗傷，掛有小金牌的頸繩不翼而飛，「個臉豬頭咁，周身損流血，不似人形。」Eric極為心痛，盼為妻子找出受傷原因，但妻子只能講出﹕「有男人拍我」。Eric擔心妻子遇劫，「一個女人仔，受咁大傷害！」

他希望警方立案調查，但警方以沒有目擊證人，及精神科醫院判斷妻子不宜錄口供為由，須作進一步跟進，案件仍列作「失蹤人口」處理。Eric連日來自己四處找線索，後來取得送妻子到醫院的救護車編號，追問下得知妻子在當天上午6時許，被輕鐵車長發現她走在輕鐵路軌上，通知控制中心，將她送至洪水橋一號月台，然後送院。

Eric沿家中往洪水橋站的路線巡查，發現沿路有不少CCTV，希望取得港鐵公司的CCTV片段還原事件，但港鐵公司指需要警方手令方可查閱，至今日天水圍警署取得有關片段，但未能完整看到事發經過。他希望為妻子找出受傷原因，盼警方積極跟進事件，「我覺得佢哋未盡力」。他亦希望任何人士如目擊情況，向他或警方提供資料。

Eric已年屆65歲，任職醫院護理人員，在退休在即仍工作繁忙，只能在趁放假日子不辭勞苦尋找真相，「靠自己搵證據」，其後將證據提供予警方再跟進，「想求個明白，屋企人被人打，自己都會唔開心」。

香港01正向警方及港鐵查詢事件。