去年曾被掟磚　筲箕灣報案中心玻璃窗內建磚牆　門口有水馬

去年反修例示威頻繁，多間警署被示威者刑毀包括掟磚，外部玻璃及外牆等損毀，後來不少警署以木板、水馬等圍封外牆，更有警署一度以紗網、帆巾，防止再被擲物。去年10月曾被人掟磚塊的交通意外及筲箕灣報案中心，今日（11日）有網民行經時發現上址一個玻璃窗內建有一幅紅磚牆，在街外位置亦可看到，有網民質疑加建磚牆或違《建築物條例》或《消防條例》 。《香港01》正向警方查詢事件。 香港工程師學會前會長黃耀新則認為，室內建磚牆如一般「屋企裝修」間隔牆，相信無違《建築物條例》，至於是否違《消防條例》，則視乎會否阻礙走火通道，以目前看到的照片，他不明白磚牆有何用途。

交通意外及筲箕灣報案中心玻璃窗內建有磚牆。（孔繁栩攝）

《香港01》記者今晚到交通意外及筲箕灣報案中心外巡視，發現向筲箕灣道方向右邊玻璃窗內，緊貼窗戶建有一幅紅磚牆，遮蔽報案室內情況，而其他位置則無磚牆，整幢建築物外牆及玻璃未見損毀情況。

至於附近的北角警署去年曾掛起紗網，但已除下，現寺表面亦無損毀，從街外視察，內部不見加建磚牆。

香港工程師學會前會長黃耀新認為，室內建磚牆如一般「屋企裝修」，只要不是改動主力牆，毋須申請，他形容有關情況就如一般單位「間房」所建的間隔牆，相信無違《建築物條例》。至於有否違《消防條例》則視乎磚牆會否阻礙走火通道，因此需要檢視內部情況才可確認。他指憑相片不能明白磚牆有何用途，有可能是不想被看到內部情況。

去年10月4日，政府引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》，當日全港多區爆發激烈衝突，當晚10時許，有示威者駕駛一架推土機至筲箕灣報案中心外停下，其後有人向報案中心掟磚塊。