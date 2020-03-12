【新冠肺炎】斥資1千萬翻修少訊中心　隔離營80單位已配備傢俱

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案急升，今日（12日）世衛將武漢肺炎定為全球大流行，港府自上周六起擴大入境檢疫範圍，歐洲多國及日本北海道返港者，需到檢疫中心接受強制檢疫。現時本港多個檢疫中心床位緊張，政府除了借用現有設施作檢疫中心，亦興建組合屋，提供額外最少 1250 個單位。 《香港01》日前以航拍形式拍攝的鯉魚門公園度假村已有118個組合屋隔離單位可投入使用。今日記者到八鄉少年警訊中心視察工程進度，從航拍畫面所見，少訊中心內有工程人員正架設地基，為興建組合屋作前期準備。除組合屋，少訊中心約有 80 個隔離單位是透過翻修現有設施而成，記者發現單位內已設有單人床、日用品及家電等，相信很快可投入運作。

八鄉少年警訊中心組合屋的工程仍處於興建地基階段，根據早前食物及衞生局的回應，工程預計於4月份內完工，提供約120個單位。（蔡正邦攝）

為確保有足夠檢疫中心作強制隔離，政府徵用4個地方興建組合屋隔離營，提供最少1,250個單位，逾500個單位預計於4月份內可完工。今早，《香港01》到八鄉少年警訊中心視察工程進度，組合屋的工程仍處於興建地基階段，根據早前食物及衞生局的回應，工程預計於4月份內完工，提供約120個單位，估算工程要動用約 5,000多萬元。

八鄉少年警訊中心除了會提供組合屋隔離營，有約80個單位是翻修中心現有設施而成，記者今日成功進入中心，其中一個房間內放有三張單人床，每張床旁邊附有兩個膠櫃桶供放置物品，被子、枕頭、電熱水壺、日用用品、女性衛生用品等已準備好，而房間內設有獨立洗手間、淋浴間等，與其他檢疫中心單位大致相同。食衞局早前透露，單位預計於本月初可投入使用，翻新工程估算斥資約 1 千多萬。