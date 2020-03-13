【新冠肺炎】疫情影響補習社生意暴跌七成　藝人徐榮興趣班結業

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，學生停課逾2個月，與學習相關的行業生意大受打擊。《香港01》記者今日到補習社及興趣班林立的沙田石門京瑞廣場巡視，發現商場近八成店舖未有營業，而有開門的補習雖做足抗疫措施，但來上課的學生亦大減，有補習社的東主直言，過去2個月生意額大跌七成，憂慮疫情及停課持續，面臨零收入或結業危機。 藝人徐榮原在商場開設playgroup及興趣班，該舖位已人去樓空。徐榮接受《香港01》電話訪問時指，受疫情影響無學生上堂，該店上月底已結業。

藝人徐榮接受《香港01》電話訪問時指，由於過去2至3個月受疫情影響，沒有學生來上課，他與股東商量後決定把興趣班暫時結業，或許之後再作打算。（資料圖片）

新冠肺炎疫情於今年1月開始擴散，全港學校在農曆年假後繼續停課，預計最快4月20日復課，補習社及興趣班首當其衝受影響。藝人徐榮表示，其於沙田石門京瑞廣場開設的playgroup及興趣班生意，因不敵疫情來襲，上月底無奈結業。徐榮指由於過去2至3個月沒有學生來上課，他與股東商量後決定暫時結業，之後再作打算。

「今次真係好嚴重，如果再係咁，可能過多2至3個月可能會結業！」同樣在京瑞廣場開設補習社的黃小姐指，該商場是補習社、琴行及興趣班集中地，過去經常聚滿小朋友及家長，但近月來人流稀少，「商場好似死城！」黃小姐指，其補習社由1月30日開始停業1個月，至3月初才逐步復工。

補習社3招消毒：量體溫、消毒雙手、清潔鞋底

「有個家長話新年時，帶過小朋友返內地，我都叫佢暫停上堂1個月，要保障返其他小朋友。」近半個月，有家長會陪同子女上補習社，黃小姐為了保障學生健康做足抗疫措施，包括要求所有學生進出均要量體溫、以酒精搓手液為雙手消毒，以及用酒精清潔鞋底。「有小朋友網上學習唔太適應，我哋會免費加多15分鐘上堂，盡量幫小朋友」。

補習社部份老師是大學生，面對疫情影響，不少老師亦手停口停，李小姐就是其中之一，她指以往月入近1萬元，惟上月僅得約1000元收入，「現時都要依賴積蓄去生活」。黃小姐表示，目前盡量平均分配老師的上班時間，以讓他們的收入亦平均些，但她坦言擔心疫情持續，憂慮數月後無法支付租金，面臨結業危機。

近半個月，有家長會同子女上補習社，黃小姐為保障學生健康，要求所有學生進出均要量體溫、以酒精搓手液消毒雙手及鞋底。（蔡正邦攝）

琴行每周營業1至2次 學生上課後即關門

石門京瑞廣場一間琴行的負責人表示，自今年1月疫情擴散後，幾乎沒有學生上堂，目前每星期營業1至2天，「當學生上完，我哋就即刻閂門，有時只開門1至2個小時」。另外，在商場內同時經營咖啡店及「波波池」playgroup的商戶表示，疫情令生意大受打擊，只好專營外賣生意，又指過去每天清洗一次波波池，現時每次有人使用後便會大清洗。

教育局早前公布：最早於4月20日復課

本港學校於1月下旬放農曆年假，其間教育局因應新冠肺炎疫情宣布全港學校停課，其後停課日期進一步延長直至復活節假期結束，即最早於4月20日復課，但確實的復課日期仍有待進一步評估。教育局局長楊潤雄早前表示，停課期間學校及教師會利用不同電子平台讓學生繼續學習。各間學校亦推出不同應變措施，陸續利用網上授課等方式，讓學生「停課不停學」。