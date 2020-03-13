【新冠肺炎】足球場限4人逗留？一文看清康體設施人數限制

因應新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情，自1月底康文署轄下康樂場地及文化設施幾乎全部關閉，包括硬地球場、籃球場等，直至前日（11日）重新開放。康體設施重新開放，市民一舒筋骨卻發現草地足球場鐵網外貼上「每個球場只限最多四人」告示，足球賽至少3人一隊，限4人在球場內難以作賽。康文署回覆指網球場通告貼錯在足球場。

康體設施重新開放，市民日前卻發現草地足球場鐵網外貼上「每個球場只限最多四人」告示，質疑如何作賽。（Bryan Lai‎香港突發事故報料區）

荃灣海濱公園草地足球場鐵網外已不見「每個球場只限最多四人」告示，康文署稱先前只是誤貼。（鄧栢良攝）

康體設施前日（11日）重新開放，市民躍躍欲試，卻在荃灣海濱公園硬地足球場發現寫上「為護己護人減少社交接觸，在任何時候，每個球場只限最多四人逗留」告示，指示足球場內只限4人逗留，代表在一場球賽中需要「2打2」。網民戲稱一隊中一人守龍門，只得一人跑全場作賽，倒不如留在室內打麻雀。

康文署回覆告示擬貼在網球場外，卻「貼錯」在足球場。「4人逗留限制」確實應用在部分康體設施，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室/檯（每張球檯只限最多 4 人逗留），以及室內網球場。而為了避免人多聚集及減少社交接觸，康文署會在重開的運動設施為所有進入場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數、取消團體作賽、以隔場 / 隔球道 / 隔球 檯方式開放設施，以及暫停開放觀眾席，並暫停開放更衣室及沖身設施。此外，署方亦會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施。

室內運動設施人數限制

室內運動設施 時段 人數限制 羽毛球場 任何時候 最多 4 人 壁球場 任何時候 最多 4 人 乒乓球室/檯

(包括設於多用途壁球場、副場及活動室) 任何時候 每個球檯最多 4 人 單車賽道 共用時段 最多10 人 室內高爾夫球發球道 任何時候 最多 2 人 草地滾球場 任何時候 最多 8 人 室內緩跑徑 任何時候 為原來使用人數上限的一半 室內網球場 任何時候 最多 4 人

需要特別留意的是，其他文康設施，運動場（跑道除外）、草地球場、人造草地足球場、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心的歷奇公園、水上活動中心和度假營繼續暫停開放，並取消期間舉行的康樂、體育及文化活動，直至另行通告。當局又指，康文署轄下表演場地主要設施將不會早於本月底前開放。