【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓同座向3人確診　漁護署帶走巴西龜

大埔富亨邨富泰樓同座向13號單位，今日有3人證實確診，包括埃及團夫婦及一名新患者，據悉3名患者住在大廈高層，相隔1層樓，其中今日新確診的患者住樓上單位，政府專家稍後將會到場調查。 今日（14日）下午5時許，2名身穿全套保護衣的漁農自然護理署人員上樓，他們在其中一名確診者的單位帶走一隻寵物及飼料。大埔區議員何偉霖到場了解，初步指漁護署帶走的是一隻巴西龜。

【富亨邨新冠肺炎】2名漁護署職員穿上全套防護衣進入亨泰樓，其後帶走一隻巴西龜。（王譯揚攝）

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漁農自然護理署早前表示，強烈建議確診者的哺乳類動物寵物接受檢疫。有關寵物會被送往漁護署指定動物居留設施接受為期14天的檢疫和獸醫學監察，及按情況進行2019冠狀病毒測試。

長康邨康美樓上月出現2宗居於A07單位住戶確診個案，該大廈住在同一座向單位的逾百名居民需接受隔離，經檢測後證實未有其他住戶確診。根據資料，當時除了家貓被送往隔離外，漁護署亦帶走2隻寵物龜，是首宗非哺乳類動物被漁護署帶走個案。龜隻不是哺乳類動物，毋須強制隔離，會被送往動物管理中心暫為照顧，當龜隻主人完成檢疫，署方會將龜隻交還。

據衞生署規定，任何動物包括貓狗均不能被帶入檢疫中心。如新型冠狀病毒確診患者受感染的處所中有貓狗或其他哺乳類動物，其家庭成員同時被送往檢疫中心檢疫，須將有關動物交由漁護署作檢疫觀察。如有關動物的新型冠狀病毒測試樣本呈陰性，署方會將動物交還。而家居檢疫個案，飼養的動物可繼續留在處所由其主人照顧。