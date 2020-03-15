【新冠肺炎】愛協指棄養數字無增加　稱無證據動物能將病毒傳人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港第85宗確診者、馬主周巧兒的松鼠狗早前被驗出低程度感染，成為全球首例。至今日（14日）松鼠狗的病毒測試終呈陰性並已交還主人，但仍令不少寵物主人擔心愛寵的健康。 愛護動物協會指過去一個月寵物棄養數字沒有增加，維持每星期約10宗，又指現時並無證據顯示動物能將病毒傳播給人類，建議主人保持嚴格的個人衞生習慣。

本港第85宗確診新冠肺炎個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗，早前口腔及鼻腔樣本分別對病毒呈弱陽性反應，香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織（OIE）一致認同，該狗隻已低程度感染，並很可能是由人類傳染。至今日（14日）衞生署衞生防護中心指，該松鼠狗最新的測試結果為陰性，已交還主人。

馬主周巧兒確診新冠肺炎，其寵物松鼠狗亦一度驗出低程度感染。（網上圖片）

愛協：棄養數字維持每星期約10宗

愛協發言人表示，2月份棄養數字沒有增加，情況與疫情發生前沒有明顯轉變，維持每星期約10宗棄養。發言人表示感激本港寵物主人在疫情下繼續守護他們的寵物，並且十分理性地去尋求了解。

愛協指鑑於近日疫情的發展，會盡力即時在社交網站及透過傳媒發放訊息，向寵物主人提供正確的資訊及與寵物相關的防疫貼士，暫時沒有收到太多寵物主人的查詢，並希望寵物主人緊記，沒有證據顯示伴侶動物能夠將病毒傳播給人類，建議寵物主人保持嚴格的個人衞生習慣，如主人懷疑自己感染了病毒，則應考慮限制與寵物接觸。