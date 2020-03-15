【新冠肺炎】亨泰樓非全棟隔離　居民感憂慮　屋苑加強消毒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，昨日（14日）本港新增的其中一宗個案，患者居於大埔富亨邨亨泰樓34樓，與早前居於上址32樓的埃及團一對確診夫婦，居於同座向單位。港大微生物學系講座教授袁國勇解釋，不排除病毒經排氣管傳至天台，造成「擾流效應」進入單位。衛生署安排29樓至34樓13及14單位住戶入駿洋邨隔離，而非全棟大廈同座向單位住戶，區議員表示其他居民亦感憂慮，促請署方為全部住戶進行快速測試。

昨日港大微生物學系講座教授袁國勇表示，不排除病毒經排氣管傳至天台，造成「擾流效應」進入單位。（蔡正邦攝）

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今早約10時許，有穿保護衣的政府人員到場，進入亨泰樓；另外，有清潔工人早上以消毒液清理大廈，包括門口的門柄。至11時許，民建聯主席兼立法會議員李慧琼﹑以及立法會議員陳克勤今早到達亨泰樓，於現場派發漂白水及口罩，又將漂白水分裝予市民。

污水渠滲流嚴重成隱憂

譚榮勳表示，亨泰樓污水渠滲流情況嚴重，「唔淨只滲下一層，下兩三層都有。」過往維修多次已不足以應付已使用近30年的污水渠，必須盡快進行有規模維修。另外，整個富亨邨目前已單位已出售逾七成，單位內渠管改裝質素難以得知，令街坊憂慮經渠管傳到其他單位。他又表示，有居民向他表示感到擔心。

住戶羅先生表示，現時會加勤洗手，若日後需要亦希望政府為其檢查喉管。

政府人員今早身穿保護衣進入大樓。（蔡正邦攝）

亨泰相關住戶已全數撤離

另外，區議員何偉霖凌晨於社交媒體表示，亨泰相關住戶經已全部撤離，又指將會要求房屋署及衛生署為整幢大廈進行檢疫，以及進行全面消毒。今早他接受香港01訪問指已要求房屋署、衛生署為全幢大廈住戶作快速測試，病毒「由下傳上」的說法令街坊感到擔憂，並且促請附近商場加強清潔。他昨晚向確診兩戶之間樓層3313居民了解，會密切留意他們健康與心情，提供適切支援。

翻查資料，富亨邨於1990年開始入伙，2000年租者置其屋計劃中，將住宅單位出售給所屬租戶，而涉事的亨泰樓屬Y4型樓宇，於1991年落成，共有35層，每層21個單位數目。