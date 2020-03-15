將軍澳男子商場昏迷無呼吸　護士兼區議員急救﹕遲幾分鐘生存率低

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近月網上流傳不少街頭有人暈倒吐血、嘔吐的照片，有時未必有人即時救援，而昨日（14日）將軍澳彩明商場亦有人倒地昏迷，眉角流血，更失去呼吸脈搏，不少人圍觀，但無人上前救援。幸註冊護士兼中西區區議員任嘉兒途經上址，為傷者進行心外壓急救，直至救護員到場。 疫情下巿民即使見到有人倒地，但可能因憂心而卻步不敢救人，任嘉兒指留意到國內外，甚至香港有不少暈倒失救情況，但許多患者是中風、心臟病發，「遲幾分鐘，生存機率會降低！」。她指救人是分秒必爭，呼籲港人報讀急救課程，遇緊急情況時方能伸出援手。

中西區區議員任嘉兒為傷者進行心外壓，當救護員到場時便交由他們接手。（網民Miki Lau上傳）

事發於昨（14日）晚上10時01分，將軍澳彩明商場麥當勞對出，一名56歲男子突然暈倒地上，昏迷不醒，有人報警求助。救護員接報到場，即場為其進行心外壓急救，並將他送往將軍澳醫院搶救。

本身是註冊護士的中西區區議員任嘉兒剛好途經現場，救護員當時尚未到場，她立即上前為事主急救。她事後在facebook上發文講述事件，呼籲市民報讀急救課程。她指出，事發時傷者已全無反應，暈在地上，雖然圍觀者眾，但似乎無人懂得急救，未見有人接近傷者。

任嘉兒﹕未進行檢查不應胡亂移動傷者

任嘉兒遂上前了解情況，發現傷者左眼眉骨流血，懷疑他曾向前跌倒受傷，血流滿地。任嘉兒指「未做任何檢查而胡亂移動傷者是唔可以的」，她脫下傷者口罩及眼鏡，觀察傷者情況及現場環境，估計對方是剛下班的保安員，他向前跌倒的狀態，相信脊椎未有受傷。傷者左眼眉骨傷口沒有再大量流血，身體其他部位目測沒有出血位。她曾呼喚傷者「先生先生」，但對方未有太大反應，但仍有微弱的呼吸及脈搏。

一名男子在彩明商場內暈倒。（網民Ian Chan上傳）

由於一人難以進行救援，任嘉兒向在場人士求助，幸有兩名懂急救的熱心男途人上前協助。三人合力將傷者者轉為復原卧式，即是打側身體，任嘉兒解釋，該姿勢可防止傷者的舌頭後墜，阻塞氣道；亦方便口腔內的分泌物或嘔吐物從口中流出，減低氣道受阻的機會。然後，他們鬆開傷者的領帶、頸繩，發現其脈搏微弱，開始沒有呼吸，對光線、聲音、痛楚沒有反應。

情況轉趨危急，任嘉兒大叫「AED機（自動體外心臟去顫器）」，但現場無人能提供。她最終在多名熱心途人協助後，將傷者躺平，解開衣鈕，各人交替及進行心外壓搶救。未幾救護員接報到場，接手進行心外壓，並使用AED機分析心律，進行一次電擊，之後由救護車將傷者送院。據網民指，救護車在晚上約10時21分離開商場。

呼籲港人報讀急救課程 增急救知識​助救人

任嘉兒接受《香港01》記者電話訪問時表示，當時情況危急，而且不知傷者暈倒多久，分秒必爭下，她即時在現場檢查傷者情況後，便決定進行心外壓。對於不少人可能礙於疫情而不敢救援，她指留意到國內外及香港有不少暈倒失救的情況，認為不少個案是因缺氧而暈倒，嚴重則可能是急性中風、心臟病發等，心臟病在香港更是最常見的致命疾病中居第三位，「遲幾分鐘，生存率會好低，一開始就搓，可能會救得返。」因此她當下未有遲疑，即時救人。她亦呼籲港人報讀急救課程，例如聖約翰救傷隊、紅十字會舉辦的課程，「多啲急救知識，就可以快啲救到人。」

領展回應事件表示，昨晚約10時， 1名年約60歲男子於彩明商場的自動櫃員機等候期間突然暈倒，途人發現時已報警，商場保安員亦即時到場協助。而警員和救護員到場後，為傷者進行急救並送往醫院診治。其後商場職員圍封現場並進行消毒。該名男子並非領展職員及保安員。

另外，現時彩明商場並未設有「自動體外心臟去顫器」供職員使用。然而領展會不時檢視旗下物業的營運管理，致力提升設施及服務。