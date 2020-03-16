【新冠肺炎】城巴車長確診　交易廣場等多個巴士總站大消毒

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，截至昨晚（15日）本港確診個案增至149宗，一名曾經歐遊的城巴車長亦證實「中招」。由於該車長曾駕駛90、96及98號線巴士，城巴隨即為中環交易廣場巴士總站等多個相關車站及休息室，進行徹底清毒及清潔。《香港01》記者今日（16日）凌晨，前往交易廣場巴士總站視察，仍見有清潔工人在巴士車廂清潔。

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今日凌晨1時許，交易廣場巴士總站泊有多輛已停止服務的巴士，有站長稱仍未知道有車長確診一事。其中來往該站至鴨脷洲邨的90號線站頭，可見清潔工人登上一輛巴士清潔，他們用手推車載着清潔用品，戴上口罩及手套，在車廂內拖地及清潔司機位駕駛室。

而根據城巴發放的圖片顯示，早前已有多名戴上頭套、眼罩及身穿保護衣的清潔人員，在多個相關車站及休息室，進行清潔及消毒。

清潔工人在車廂內拖地、及清潔司機位駕駛室等。（陳永武攝）

城巴於昨晚 9 時接獲衛生署通知，證實一名車長確診新型冠狀肺炎（武漢肺炎），成為本港第 149 宗個案。該車長於2月24 日至3月9日，曾往突尼西亞、英國及西班牙旅遊，3月11日至13日下午，曾負責駕駛90、96 及 98 號線。

城巴及新巴表示，已安排有關巴士返廠，並以1：49 稀釋漂白水徹底消毒及清潔；同時安排為中環交易廣場巴士總站、鴨脷洲邨巴士總站、利東邨巴士總站及摩頓台巴士總站的站長室及員工休息室、以及車長曾到的黃竹坑巴士廠及海洋公園泊車場等地，進行徹底消毒清潔。