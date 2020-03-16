【新冠肺炎】屯門工場遭廠家收回　口罩工廠Mask factory：非走佬

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，口罩成為日常必須品，不少人投入製造口罩行列。「Mask Factory口罩工廠」主打香港本地生產，聲稱至少有50萬會員登記，廠房將於3月20號正式投入運作，昨晚（15日）卻傳出位於屯門的廠房被業主要求即日搬走所有屬於口罩工廠的機器及材料，並特意聲明口罩工廠的生產與業主無關。口罩工廠則在facebook專頁稱被人抹黑，質疑「原來搬屋搬大廠都可以俾人話係走佬」，表示已到警署報案，強調沒有「走佬」，正在處理關於新廠房跟生產線的問題。 01記者到位於觀塘的公司登記地址視察，周邊公司不清楚單位經營甚麼事務，更稱相信此樓層沒人做口罩生產。

【口罩工廠】有人在網上討論區上載疑為口罩工廠Mask factory屯門廠房圖片，聲稱工廠已遷離，Mask factory則在fb強調不是「走佬」。（網上討論區連登圖片）

本地口罩生產公司「Mask factory口罩工廠」自宣佈加入製作口罩以來，備受質疑，包括口罩原材枓質量，以及口罩不合規格等，其廠房首批「B95」口罩微粒過濾率不過關導致未得國際ASTM Level 1資格。廠商多次作出澄清，並密鑼緊鼓接單準備投產，卻在投產前爆出屯門廠房遭原廠家收回事件。網上流傳位於廠房外，3月8日已貼出「免責聲明」指原廠家與口罩工廠解除租賃合約，要求工廠在3月15日或之前搬走所屬機品設備及相關物料，並特別聲明「由於乙方從沒參與甲方所有生產程序，所有與貴公司有關的一切生產、銷售、品質的所有責任，均與乙方無關。」乙方為原廠家，甲方為口罩工廠。

有網民在討論區上載多張口罩工廠環境，指工廠已經搬離屯門工廈，機器被搬到流浮山。Mask factory在討論區帖文發佈後於facebook專頁公佈「好消息」，聲稱已安排好新廠房，將於周五（3月20日）正式開始運作，又上載平面圖指廠房佔地20,000尺。帖文解釋搬遷原因指廠家趕他們走，以他們的生產線吸引投資者，直斥廠家「無良」，稱「原來搬屋搬大廠都可以俾人話係走佬」被人抹黑。對於客戶想退款，Mask factory稱已設立15人客服團隊處理，目標是在未來3至4天內完成退款事宜。口罩工廠強調老闆並非「走佬」，兼且就事件報警處理。

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【口罩工廠】記者到位於觀塘的公司登記地址，周邊公司不清楚單位經營甚麼事務，更稱相信此樓層沒人做口罩生產。（蔡正邦攝）

Mask Factory口罩工廠主要以月費形式售賣口罩，稱為《全面保護方案》，分3個月及6個月計劃，最貴的計劃為「V99 face mask」，900港元6個月「保護」，買第一盒口罩發貨後的下一個月開始，每月提供一盒50個口罩予客戶。

縱然屯門廠房3月8日已貼出「免責聲明」指原廠家與口罩工廠解除租賃合約，但Mask factory口罩工廠上周三（3月11日）下午5時仍然開放會員登記正式開售口罩，20元一盒20個口罩，每人限購一盒，3月開始發貨。其後公告聲稱受黑客攻擊，有50萬會員註冊及售出10%口罩，每個登記用戶限每月買1盒。3月13日表示已經售罄第一批口罩，有買家表示系統重覆扣錢，或有人收不到確認短訊，口罩工廠都一一表示已經跟進，稱會辦理退款。