粉嶺華明街市生果店店主胞弟捱斬　浴血送院

粉嶺華明街市發生斬人案！今（16日）下午1時44分，新界粉嶺華明路21號華明市場生果店，2名年均20多歲的黑衣男子手持一把牛肉刀，衝入店內向1名男職員揮刀狂斬，逞兇後逃去。遇襲男子是生果店店主的27歲姓蔡胞弟，他手部受傷，血流滿地，清醒由救護車送往北區醫院治理。警方封鎖現場調查。 據悉，遇襲男事主平日與鄰舖關係良好，並無與人結怨，遇襲原因不明。其胞兄表示，事發時他不在場，胞弟現時要進行手術，但未知情況；他指，翻看閉路電視片段，發現2名男子「衝入嚟斬佢」，1人手持刀具，1人則相信手持木棍，但未知胞弟是否與人結怨。他指生果店營業不足1年。警方稱，案件列作「傷人」，交由大埔反黑組跟進，並對斬人原因展開調查，暫未有人被捕。

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有附近蔬菜店職員表示，事發時正在工作，「淨係聽到好嘈、好嘈，另轉去已經走曬啦！」後來目賭地上有大量血跡，惟未知事件發生過程。附近服飾店的陳女士表示，事發時目賭2名黑衣年輕人極速逃走，但未知發生什麼事，「一剎眼嘅事」，然後便看見1名男子緊抱手部，相信是捱斬的生果店男職員。

北區區議員陳惠達回覆查詢時表示，得悉斬人事件發生後，亦有到達現場了解，據他所知，被斬者是生果店東主的弟弟，但他未有接獲任何求助，亦暫時未知事主被斬的原因。

圖左為生果店店主曾生。（陳蕾蕾攝）

粉嶺華明街市生果店職員捱斬，浴血送院。（Casey KwokFanling 粉嶺）