粉嶺華明街市發生斬人案！今（16日）下午2時44分警方接報，新界粉嶺華明路21號華明市場生果店男職員被兩個黑衣男子斬傷，頭部及手部受傷，血流滿地，由救護車送往北區醫院治理。警方現正封鎖現場調查。 據悉，被斬的男職員是生果店店主的胞弟，平日與鄰鋪關係良好，並無與人結怨。生果店店主曾生表示，事發時不在場，其年約26歲的胞弟現時要進行手術，但未知情況；他指，翻看cctv發現兩名男子「衝入黎斬佢」，1人手持刀具，1人則相信手持木棍，但未知因胞弟是否與人結怨。他指生果店營業不足1年。

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據悉，被斬的男職員是生果店店主的胞弟，平日與鄰鋪關係良好，並無與人結怨。生果店店主曾生表示，事發時不在場，其年約26歲的胞弟現時要進行手術，但未知情況；他指，翻看cctv發現兩名男子「衝入黎斬佢」，1人手持刀具，1人則相信手持木棍，但未知因胞弟是否與人結怨。他指生果店營業不足1年。



有附近蔬菜店職員表示，事發時正在工作，「淨係聽到好嘈、好嘈，另轉去已經走曬啦！」後來目賭地上有大量血跡，惟未知事件發生過程。附近售衣物店的陳女士表示，事發時目賭兩名黑衣年輕人極速逃走，但未知發生什麼事，「一剎眼既事」後便看見1名男子緊抱手部，相信是指捱斬的生果店男職員。

圖左為生果店店主曾生。（陳蕾蕾攝）

粉嶺華明街市生果店職員捱斬，浴血送院。（Casey KwokFanling 粉嶺）