深水埗3間找換店收匯款後疑「走數」　約20名苦主要求回水

深水埗有找換店懷疑騙款，近20名苦主前往追討。今日（16日）下午1時16分，深水埗北河街一間找換店外，有近20名人士聚集，並高呼「回水」。據悉，案件涉及3間找換店，現場所見3間找換店相隔不遠，均由一對姓江夫婦擁有。 深水埗區議員、民協何啟明於Facebook直播現場情況，稱一班苦主早前往該找換店匯錢，惟店舖收款後沒有匯款，於是苦主前往涉事找換店要求「回水」。

據悉，案件涉及3間找換店，現場所見3間店在同一條街，均由一對姓江夫婦擁有。（鄧詠中攝）

社民連成員曾健成「阿牛」亦在現場，他向記者透露，日前收到一個女街坊求助，稱上周五（13日）匯7萬元往深圳後，對方遲遲未收到款，曾致電找換店，負責人江太稱周末無法匯款，今日會匯款，惟今早仍未收到款項懷疑被騙，阿牛於是陪同女街坊往找換店，抵達時店前已有苦主在場等候，但負責人遲遲未出現，於是報警處理。

阿牛稱，現場有一名苦主稱匯款300萬元，亦有一名來自上海的女苦主匯400萬元，其餘人匯款額由數萬至數十萬元不等。

警方趕抵現場，逐一向苦主了解情況，現時苦主前往深水埗警署錄口供，案件暫列「以欺騙手段取得財產」處理，案件涉及金額有待點算。

據了解，找換店負責人江氏夫婦於區內有4間找換店，是次涉及的3間找換店均由他們擁有。

深水埗一間人民找換店懷疑騙款，近20名苦主前往追討。（深水埗區議員何啟明Facebook直播截圖）