旺角鬧市紅褲怒漢1揪5　磚頭掟敗走私家車

今早8時許，有網民於facebook上傳2片段，指旺角發生「1揪5」事件。1名身材高大的紅褲漢，與5名年輕男子在花園街上演全武行，他追打當中一名金毛男，數度拍打其頭部，同伴護救一度憤而起腳還擊，卻不敵連環拳，一番混戰後，5人黨不敵登車離開，卻在亞皆老街鬧市中，被紅褲漢追趕以磚頭掟車。 《香港01》向警方查詢事件，警方稱今天旺角區未有收到類似案件。

花園街113號對開馬路，1名白衣紅褲壯漢與5名年青男子衝突。（網民「Gary Wong」facebook片段截圖）

根據網民今早8時47分放上網的片段，事發於日間時份，現場為花園街113號對開馬路，1名白衣紅褲壯漢的背囊及水樽等物品散落一地，他正被5名年青男子包圍，紅褲漢以1敵5負隅還抗，拉扯當中一名金毛男，後者同伴拉開紅褲漢並對他拳打腳踢，紅褲漢閃避跳開，同時雙手襲向金毛男，雙方一度拉開距離，隨即紅褲漢衝前左手按住金毛男頭部，右手一拳打向其頭部，雙方對峙。

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其後紅褲漢脫下白衣，赤膊一邊喝罵，一邊主攻，右手狀似拉開護在前方的黑色外套男，左手再度一擊即中拍向金毛男頭部，金毛男一名同伴一怒之下向紅褲漢起腳，遭到紅褲漢連環拳，雙方推撞後，紅褲漢再將目標指向金毛男，對金毛男最少連擊3鎚並踢一腳，但他怒氣未消不斷喝罵，對方打退堂鼓，陸續登上私家車，紅褲漢一度擋住車門，但私家車仍順利駛走。

該私家車沿花園街左轉出亞皆老街，在中線等候紅燈時，一度褪後再駛前，隨即被紅褲漢以疑似磚頭擲向左邊車身，其後綠燈時駛走，紅褲漢撿回路中磚頭一度後隨，旁邊多名市民圍觀。

《香港01》記者就網上片段向警方查詢案件，警方回覆稱，旺角區今天沒有收到類似案件。不排除事件沒有人報案。