訛稱可安排親友來港打工　8外傭被騙18萬元　無牌中介兩人被捕

過去4個月，海關採取代號「幻影」的執法行動，打擊僱傭中介公司應用虛假商品說明。行動中發現有兩間無牌僱傭中介公司，以在港打工的外傭為對象，訛稱可為他們申請家鄉親人來香港或澳門打工，惟當外傭繳付中介費後，中介公司並沒有為他們申請工作，案件中涉及金額18萬元，有8位菲律賓籍受害人，年齡介乎27至48歲。 行動中拘捕兩名女子涉嫌違反《商品說明條例》，其中一人為公司主腦。

中介公司聲稱可為外傭申請家鄉親人來香港或澳門打工，惟最後並沒有作出相關安排。（陳諾希攝）

海關不良營商手法調查組監督葉冬菁稱，香港海關由2019年下半年開始，陸續接獲舉報指有2間僱傭中介公司於銷售僱傭中介服務時，涉嫌應用虛假商品說明。

過去4個月，海關就案件採取代號「幻影」的執法行動，發現該兩間僱傭中介公司並不是持牌的職業介紹所，他們以在港打工的外傭為對象，聲稱可為他們申請家鄉親人來香港或澳門打工，惟當外傭繳付中介費後，中介公司並沒有為他們申請工作，案件中涉及金額18萬元，有8位菲律賓籍受害人，年齡介乎27至48歲，大部份受害人來港不足兩年，對本港生活經驗、勞工市場認知不足。

是次案件是海關首次打擊涉及在港外傭為親友申請來港澳打工而墮入中介圈套的事件，案件中拘捕一名54歲本地女子，為案件主腦，以及一名42歲持工作簽證來港工作的女子，她為銷售員。

葉冬菁稱，中介公司以高薪、家庭團聚作賣點，於 WhatsApp及Facebook等平台賣廣告作招徠，當受害人前往中介公司查詢時，中介公司聲稱公司可提供大量工作機會，種類以餐廳侍應、花王、地盤工人、工廠工人等為主，聲稱薪金可達每月7千元至1萬3千元不等，超時工作可獲加班費，更稱工作多年後可申請本港永久居民身份證，受害人以為可以幫助親友來港工作，改善生活環境，於是不虞有詐，墮入中介公司的圈套。

海關近月採取代號「幻影」的執法行動，打擊僱傭中介公司應用虛假商品說明，拘捕兩名女銷售人員。（陳諾希攝）

中介公司向受害人收取的基本中介服務費為1.2萬元，可申請來港工作，若要介紹往澳門工作，中介服務費為2.4萬元至2.6萬元，為外傭月薪的3至6倍，而工作機會是先到先得，令受害人盡快繳付一半中介費作為訂金。有受害人的丈夫已辭去家鄉的工作等待來港工作，豈知變成失望無助，令家庭經濟、生計受打擊。案件中，有一名受害人為親友申請澳門工作，損失2.4萬元中介費，相等於其工作5個月的薪金。

案件中，中介公司聲稱申請工作需時數個月至半年不等，收到訂金後，中介公司會將工作申請表及僱傭合約直接寄給原居地親友，並要求他們自費往醫療中心做身體檢查，誤導申請人以為中介公司已為他們安排工作。惟受害人遲遲未收到中介公司的消息，於是聯絡中介公司跟進，但職員拒絕聯絡、不聽電話，而中介公司辦公室亦人去樓空。

海關不良營商手法調查組監督葉冬菁稱，受害人以為可以幫助親友來港工作，改善生活環境，於是不虞有詐，最後墮入中介公司的圈套。（陳諾希攝）

海關不良營商手法調查組指揮官黃志聰透露，涉事的中介公司於2018年尾開始營運，兩名被捕人士中，一人為主腦，一人為銷售人員，而銷售人員主要與受害人溝通。

海關發現，中介公司寄出的工作申請表及僱傭合約，只是港人聘請外傭時所填寫的表格，並非用於申請中介公司聲稱的技工工作。有受害人發現不妥時，中介公司稱，表格是先幫他們申請來港，成功後再轉技工工作，惟中介公司根本沒有幫申請人提交任何申請，而公司亦不是持牌的職業介紹所。海關不排除會有更多受害人，行動仍在進行中。