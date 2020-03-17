【新冠肺炎】居英港人曾寄抗疫物資回港　一個月後親歷超市搶購潮

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情曼延至全球各國，多個國家出現超市搶購日用品熱潮，其中英國目前確診個案已逾1,500宗，列歐洲第六位。居英港人石先生早已移民，疫情爆發初期曾寄酒精搓手液至香港親友，不料一個多月後則於英國親歷當地的搶購日用品熱潮，超市貨架空空如也。然而，他指爛地戴口罩者反被歧視為染病者，有唐人雜貨店老闆由原先強制員工戴口罩，至現時禁戴口罩，「鬼佬見到佢哋戴晒口罩，全部唔敢入嚟。」

曾寄搓手液回港 一個月後英國現搶購潮

居於英國的港人石先生，一家住在紐卡素（Newcastle），並於當地開設餐館；早在二月初本港疫情緊張之際，他曾從英國購入酒精搓手液予香港親戚，不料一個月後，竟到英國本地出現搶購熱潮。他指超市上貨櫃空空如也，不少日用品均缺貨，當地更開始搶購雜糧，「洗手（用品）個啲全部吉哂，呢幾日仲搶埋廁紙﹑意粉﹑麵粉。」

戴口罩反遭歧視 指當地人輕視疫情

早前一名於倫敦留學的新加坡青年，於街頭遭到種族歧視，被數名青年毆打並被稱為「Coronavirus」（冠狀病毒）。石先生指英國當地基本上無人戴口罩，只有唐人街偶有華人戴口罩，直言「戴左會畀人歧視。」直言自己亦想在家工作，「唔通真係唔出街，唔開門做生意咩？」他表示，當年沙士未在歐洲爆發，因此英國人並不重視此次疫情，又認為死亡個案大部份為老人家，「（佢地）當係一般流感咁。」他指即便有咳嗽情況，醫院醫生只會詢問是否有外遊記錄及發燒情況，如兩者均無便會著他們回家。

雜貨店老闆禁員工戴口罩

石先生指，當地所唐人雜貨舖老闆初期要求收銀員戴上口罩，「（外國人）見到佢哋戴晒口罩，全部唔敢入嚟。」生意額因此大跌，因此老闆現時不准他們戴口罩。他又指，昨日（16日）出門補貨時，「所有超市，做Retail（零售行業），全部戴晒手套。」當中全為外國人，「但全部無戴口罩, 因為呢邊一罩難求。」他表示，當地電台不斷廣播，呼籲患病勿到地區醫生看病應致電111 求助，但據他所知熱線電話長期無法接駁。

翻查資料，英國全民醫療系統（簡稱：NHS）要求有需要協助的病患致電111熱，勿直接到社區診所或醫院以避免病毒傳染。

質疑「群體免疫」策略

上周五（13日）英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）提出「群體免疫」的策略，指六成人口感染新冠肺炎，方可達到群體免疫，說法引起爭議。 石先生認政府的賭注非常大，「要六成人中左再好返有抗體」，表示對此方法有質疑，「我自己感受就係，政府放棄人民。」

英確診個案逾1,500宗 首相昨公佈新防疫措施​

根據英國周一公佈的新增案例，目前全英確診個案已累積至1,543宗，以及55宗死亡個案，惟實際感染數字估算介於3.5萬至5萬人之間。早前英國政府防疫手法引爭議，上周六（14日）200名科學家聯署，敦促政府加強防疫措施，並批評「群體免疫」策略言論。英國首相約翰遜昨日（16日）公佈一系列新防疫措施時表示，市民應在家工作，避免不必要的外遊以及避免與他人接觸，又指目前學校暫時不會關閉。