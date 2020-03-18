【珍惜生命】又一城商場重開2個月　男子留遺書墮斃　疑涉意失敗

去年11月在反修例風波中被嚴重破壞的九龍塘又一城商場，重開2個月後今日（18日）發生有人墮樓事件。今日中午12時55分，警方接報一名男子在達之路80號又一城商場高處墮下於LG2層，身體殘肢散落中庭，證實當場身亡。警員調查後，初步相信死者為年約40歲男子。據了解，死者留有遺書，疑涉生意失敗尋死。

又一城男子墮樓，當場死亡。（黃偉民攝）

現場消息指，死者由又一城商場L2層墮下至LG2層中庭，飛墮6層樓當場死亡。警員到場後，取走死者的手機調查。據悉死者與一名廖姓女子最後通話，廖女致電死者無人接聽，曾發英文短訊稱對他稱：「Dar, I will never leave you alone!!!!!!!!!!!!!!!（不會讓你孤單一人）」惜死者當時已一躍而下斃命。警員於是致電廖女了解死者身份。

警員又在死者墮樓樓層L2發現一對鞋、袋，以及一個口罩，並檢獲遺書，事後一對男女到現場了解情況。據了解，事件疑涉生意失敗，而商場閉路電視拍攝到自殺過程，相信事件無可疑。

又一城商場於去年11月被黑衣人闖入，縱火燒毁聖誕樹及擊毁圍欄玻璃，商場受到嚴重破壞而關閉逾2個月，至今年1月16日重開。