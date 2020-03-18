【珍惜生命】又一城男子留遺書墮6層樓　當場死亡

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今（18日）下午12時55分，警方接報一名男子在達之路80號又一城商場高處墮下於LG2層，身體殘肢散落中庭。警員調查相信事主為一名年約40歲男子，救護車奉召到場，證實事主當場死亡。據了解死者生意失敗。
又一城男子墮樓，當場死亡。（黃偉民攝）
警員查閱又一城墮樓死亡手機資料。（黃偉民攝）
現場消息指死者由又一城商場L2層墮下至LG2層中庭，飛墮6層樓當場死亡。警員取走死者手提電話調查，見死者與一名廖姓女子最後通話，廖女致電死者不果後發英文短訊稱：「Dar, I will never leave you alone!!!!!!!!!!!!!!!（不會讓你孤單一人）」惜死者當時已一躍而下斃命。警員於是致電廖女了解死者身份。
警員又在死者墮樓樓層L2發現一對鞋、袋，以及一個口罩，並檢獲遺書。相信為死者家人的一對男女到現場了解情況。據了解死者生意失敗，閉路電視拍攝到自殺過程，事件無可疑。
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