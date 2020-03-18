【新冠肺炎】首批武漢包機返者將完成隔離　憶14日生活如半坐監

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎，COVID-19）大爆發，武漢以至湖北省各地陸續「封城」，造成大批港人滯留，港府自本月4日派包機接載他們返港，並安排入住駿洋邨檢疫中心，進行強制檢疫14天，首批返港人士將於周四（19日）凌晨完成隔離「出邨」，當中包括保釣行動委員會主席陳裕南夫婦。 陳裕南接受《香港01》訪問表示，他年初陪妻子返鄉探望病重岳父，詎料滯留逾月，妻子一度「斷藥」，得悉政府安排包機消息後即時登記，他指14天隔離生活如「半坐監」，但必須配合，「做一個負責任嘅香港人」。2個月時光，他最掛念17歲兒子，凌晨終可見面。任職的士司機的他指過去兩個多月「手停口停」，他計劃數天後復工。

3月4日，乘首班武漢包機返港的市民，坐旅遊巴前往駿洋邨隔離14日。（盧翊銘攝）

湖北探重病岳父遇「封城」 妻子一度斷藥

陳裕南於1月21日（年廿七）與妻子前往湖北省廣水市探望病重的岳父，他稱鄉下是距離武漢市逾百公里的鄕村，原定2月2日（年初九）返港，詎料新冠肺炎大爆發，湖北省實行「封城」措施，與妻子被迫滯留鄉下。妻子需長期服藥，所帶備的藥物不足應付長期逗留，陳曾向港府駐武漢經濟貿易辦事處及入境處求助，個案被轉介衞生署，一度杳無音訊，夫婦感無助，直至2月下旬才獲所需藥物，其間妻子一度斷藥。

港府2月底宣布派包機接載滯留湖北港人，陳裕南得悉後即時致電登記，感嘆：「終於可以返屋企！」本月4日，他與妻子乘搭包機返港，並入住駿洋邨檢疫中心。

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14天隔離如「半坐監」

多天隔離生活不得離開單位，陳裕南夫婦以看電視及上網度日，唯一看到其他人的機會，就是工作人員派飯時，將飯盒留在門外椅子的一刻，日子猶如「半坐監」。雖然如此，他認為必須配合隔離，「做一個負責任嘅香港人」，萬一受感染並傳染他人「真係好大鑊」。他對於檢疫中心的施措亦不苛求，「冇讚冇彈，最緊要安全」。

周四凌晨將完成隔離 停工2個月料數天後復揸的士

周四凌晨零時，陳裕南夫婦將完成隔離，乘坐專車回家。2個月來，17歲兒獨居家中，夫婦只能著親友看望，「為人父母梗掛住佢」，一家三口終可團聚。

陳裕南任職的士司機，停工2個月「手停口停」，他預計留家兩三天後復工。