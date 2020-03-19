爬棚架開氣窗偷$8萬財物　偷裝修工具交排檔東主　警拘4人起贓物

近日深水埗區發生多宗爆竊案，警方拘捕3男1女。早於今年3月9日，一名男賊撬開店後門爆竊，偷走約1萬元裝修工具，將賊贓交予一名排檔男職員及女負責人。另外，今年3月12日至17日，一名無業男子爬大廈棚架潛入大幢，連日於大廈爆竊5次，偷走約8萬元財物。警方就案件進行調查，連日一共拘捕3男1女。

深水埗警區情報組主管督察朱雅亭表示，於今年3月9日深水埗北河街一個地舖遭賊人爆竊，警方相信賊人撬開店舖後門的門鎖，再而入內搜掠。賊人偷去店內約值1萬元的裝修工具，之後逃去。其後警方發現深水埗區一個排檔，懷疑接收贓物。警方於3月9日下午拘捕39歲姓陳排檔男職員及35歲姓孫排檔女負責人。警方於3月11日拘捕涉案的50歲姓尹男子，他已被控一項爆竊罪，案件已於3月13日在西九龍裁判法院提堂。

另外，今年3月12日至17日期間，深水埗長沙灣道一幢大廈發生5宗連環爆竊案件，疑犯由相鄰大廈棚架，再打開氣窗潛入單位，偷走平板電腦、紅酒、烈酒及現金等，總值約8萬元。警方經調查後，警方於3月18日於旺角區拘捕一名51歲姓勞無業男子涉嫌爆竊。他當時身穿案發時衣物，疑犯現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。