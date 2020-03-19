【新冠肺炎】多間蛇舖生意大跌　「蛇王龐」：成朝得一個外賣

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，市面人流減少，食肆生意下降，米芝蓮蛇舖銅鑼灣老店「蛇王二」不敵疫情，下月底正式結業。《香港01》走訪多間老字號，包括「蛇王龐」、「蛇王娟」及「蛇王良」，有東主對同行結業感無奈，認為疫情最大致命傷是市民不敢外出，直言生意較去年同期下跌八成，「冇人落街，坐咗成朝得一個外賣」。有業主共度時艱，減租兩成。雖然政府推出「防疫抗疫基金」供食肆申請，但他們更盼疫情盡早結束。

「蛇王龐」表示，自疫情擴散後生意大受打擊，他指生意大跌近兩成。（黃偉民攝）

「蛇王二」將結業 「蛇王龐」：受反修例及疫情影響

位於觀塘宜安街的「蛇王龐」，曾舊舖搬新舖，共經營約30年。東主劉鐵龐對同行「蛇王二」結業感到無奈，認為與銅鑼灣區租金高昂有關，指去年反修例運動對該區影響較大，加上疫情更是百上加斤。他指，觀塘區受示威影響較少，遠不及疫情所累，「我哋啲蛇羹靚到催淚彈都擋唔到啲客，但啲客肺炎唔敢落樓！」

市民不敢外出 春天生意跌八成

劉鐵龐指，疫情最大致命傷為市民不敢外出，他慨嘆近日生意一落千丈，比去年同期大跌近八成，「冇人落街，坐咗成朝得一個外賣」，下午生意額由30至40碗蛇羹，跌至7至8碗，過年前天氣寒冷卻無增加生意。生意淡薄，夫妻平日在店內打機、看電視打發時間，「睇下電視報西方啲肺炎一日增加幾多」。

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冬季賺足1年租 「蛇王龐」暫無結業憂慮

劉鐵龐指，蛇舖屬季節性生意，一向秋冬為旺季，春天生意開始減少，清明過後幾近無生意，「冬天一定要搵到12個月租」，幸過去冬天達標，加上兩夫妻落手落腳無聘僱員，遂仍能維生，「可以慢慢挨」。此外，蛇肉成本與租金相若，由於近日生意額下跌，所以減少入貨，亦能減省開支。然而，萬一疫情延續至年底，旺季生意受影響，則可能面對結業命運。

「蛇王龐」：食蛇強壯機能

疫情肆虐，食用野味為人唾棄。劉鐵龐憶述「沙士」時曾傳病毒源於蛇，令市民不敢食用，生意為歷來最差，當時他為闢謠，與蛇同睡，後經證實無關。他坦言，是次疫情亦有個別人士將食蛇聯想到野味，但他直指無關，並指蛇肉由馬來西亞及印尼入口，由貨源至冷凍貨倉，都具衞生署相關證明，更指食蛇可以強壯機能。

「蛇王娟」東主娟姐拜神，祈求新型冠狀病毒肺炎疫情盡快過去，生意好轉。（黃廸雯攝）

「蛇王娟」：辛苦過沙士 獲業主減租

與「蛇王龐」同處宜安街的「蛇王娟」經營40多年，東主娟姐指「依家辛苦過沙士，沙士只係個幾月！」她指出，近日停學，酒樓無營業，人流減少，無家長及茶客光顧，「直頭冇生意做」，最差時只有千餘元生意，無法抵消成本，幸3月開始獲業主減租3千元，「慢慢挨，挨得一日得一日」。家人為她申請政府資助，現時不知可獲多少金額，只希望疫情盡快結束。

娟姐強調，店內蛇肉是印尼飼養，非野生，並稱食用蛇肉對身體好，「肺炎更加要食」。

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「蛇王良」：疫情影響大於反修例運動 冀盡早結束

同樣獲米芝蓮推介的「蛇王良」位於北角電氣道，東主葉先生表示，雖然其生意亦受反修例運動影響，但「唔及疫情犀利」，市民不敢外出，令新年期間生意變差，平日亦有上班族午市生意，周末生意更差，整體生意遠比去年同期下跌六至七成。

「蛇王良」獲米芝連推介後，業主無加租，更共度時艱，下月開始減租兩成，「有幫助，小數怕長計」。此外，他亦會申請政府資助，但只是聊勝于無，最重要是疫情結束，「我哋做小生意其他唔需要你幫忙，最緊要冇事」。

香港中醫師公會會長關之義表示，以中醫角度，蛇肉可以舒筋活絡，止痛強筋骨，強壯筋肌及袪風濕，可入藥製藥丸及煮蛇羹，但補身要按體質，蛇屬溫補，燥熱者食用更為燥熱，但虛寒食用可補氣暖手腳。據關之義的臨床經驗，他認為食用蛇肉與強肺或防肺炎無關