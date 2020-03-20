【不良中介】扮銀行職員嚇業主違規二按　騙3000萬元　9男1女被捕

不良中介騙徒訛稱銀行職員致電業主，威嚇業主違規二按，涉嫌違反合約及違法。業主不虞有詐上當，按騙徒指示到財務中介公司借貸，惟騙徒以擔保費、手續費為名，要求業主交出款項，貸款輾轉間又落入騙徒手中，業主的財務狀況未有改警，反而百上加斤。警方昨（19日）打擊多間不良財務中介公司作調查，並拘捕9男1女，發現騙徒每隔一段時間便會再開設新公司，以相同手法行騙，由2018年起至今詐騙25人，涉款高達3000萬港元。

警方商業罪案調查科聯同灣仔、旺角及觀塘刑事部人員，在昨（19日）進行一個代號「勇戰者」行動，打擊不良財務中介公司的詐騙案。警方根據線報，針對多間不良財務中介公司作調查，並於昨日採取行動，在本港多個地點以涉嫌「串謀詐騙」拘捕9男1女，年齡介乎20至61歲，他們來自六間不同的中介公司，分別擔任財務中介公司銷售員、董事及傀儡銀行戶口的持有人。

警方調查所見，騙徒選擇已向銀行借一按及二按貸款的業主為目標，騙徒會先致電業主，訛稱為銀行職員，聲稱業主的二按貸款並未得到一按貸款銀行同意，涉嫌違反合約條件及違法。由於騙徒疑由不法途徑於財務公司取得客戶資料，故能夠準確講出其個人資料，受害人不虞有詐，遂按騙徒指示到財務中介公司處理違約問題。

警方在行動中獲110萬現金、財務借貸文件、電腦及電話等證物。（黃偉民攝）

當受害人到達財務中介公司後，職員便轉介他們到持牌財務公司借貸還錢。受害人取得貸款後，騙徒會要求受害人交出保證金及手續費，並將款項存入用作處理詐騙款項的傀儡戶口。警方在行動中檢獲110萬現金、財務借貸文件、電腦及電話等證物。

警方指，騙徒得手後不見蹤影，相關財務中介公司亦會結業，相隔一段時間會再開設新公司，以相同手法行騙。被捕人所經營的財務中介公司在2018年8月至今年3月向25名受害人行騙，涉款高達3000萬元，最大單位受害人損失320萬元。今年3月騙徒於灣仔再設立新公司，打算向2名受害人下手，惟警方及時搵到受害人，協助他們終止高達總達300萬元的貸款申請。

警方呼籲，市民如收到自稱是銀行職員的來電，首先要核實其身份，切勿輕易相信對方。另外，市民如透過中介公司借款，應向放債人透露財務中介公司的身份，亦要提防中介公司，收取高昂的手續費及擔保費，即使得到貸款亦不要轉交第三者。如懷疑自己受騙，可致電警方防騙易熱線18222查詢。