議辦貼「藍絲與狗」多人踩場爆衝突　劉家衡秘書涉傷人被捕

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡議員辦事處，早前被多人上門抗議時爆發衝突，警方拘捕3名男子涉刑事毀壞及普通襲擊，劉家衡女友「搣時潘（Miss Pun）」亦涉嫌傷人被捕。警方今日（20日）再拘捕辦事處31歲男秘書涉嫌傷人。劉家衡批評警方做法有問題，事件明顯是有關人士有預謀到其辦事處「搞事」及拳打腳踢。

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡議員辦事處，早前張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，上周一（9日）逾30人上門抗議時爆發衝突，有人於大門向辦公室內人士多次拉扯及拳打腳踢，兩名辦事處女職員受傷。警方早前拘捕3名男子包括香港政研會主席鄧德成，涉刑事毀壞及普通襲擊，至上周四（12日）清晨警方上門拘捕劉家衡女友「搣時潘（Miss Pun）」涉嫌傷人。

劉家衡：做法有問題

劉家衡表示，警方今早到其辦事處邀請其辦事處男秘書到警署協助調查，其後將他拘捕，至下午4時許男秘書以5，000元保釋。劉家衡指男秘書早前曾經到警署作供，形容「證人變犯人」，批評警方做法有問題，事件明顯是有關人士有預謀到其辦事處「搞事」及拳打腳踢，他表示不會害怕警方拘捕，對於警方會否再作進一步檢控行動，劉表示「無得擔心，片段睇得好清楚係佢哋上嚟搞」。

警方指今日（20日）上午在長沙灣區拘捕一名31歲姓李男子涉嫌傷人。他已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。