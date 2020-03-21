【山頂奪命車禍】德籍男踩「電動助力」單車失控　遭貨車猛撞斃命

今早8時52分，山頂山頂道77號發生致命交通意外。事發時，一名54歲外籍男子與朋友一同騎單車落山，其間事主突然失控越過對面線，與一輛上斜的中型貨車迎頭相撞。單車男頭部重創，當場不治。警方在現場調查意外成因。而男事主的同行外籍友人、涉事貨車司機均留在現場接受調查。據了解，男事主為德國籍，他來香港從事保險經紀兩年。

該名50餘歲外籍男子騎單車落山，其間失控越過對面線，與一輛駛至的中型貨車迎頭相撞，男事主當場死亡。（黃偉民攝）

事主的外籍朋友表示，今早與死者由壽臣山出發，踩上山頂後折返歸家。回程途中，外籍朋友領前，事主押後，二人以緩慢速度落斜。其間友人聽到一下聲響，隨即轉頭，惟不見事主駛至，回頭尋找事主時，已發現他倒地不起。死者遺留的意大利名牌Bianchi單車，該品牌創於1885年，全名F.I.V Eduardo Bianchi S.p.A，而涉事單車型號為 Impulso E-Road Ultegra 11sp （E road 系列），根據網上資料顯示，車價介乎3300至4500英鎊（近30000至41000港元）。而死者的單車上有電子計程器，顯示當時已行駛13.7公里。

記者在場所見，山頂道一帶有濃霧，地面濕滑，未知意外是否與天雨關係有關。而現場不時有其他單車駛至，翻查資料，網絡上亦可見一些文章推介在山頂道一帶單車遊。

過去涉及單車的車禍：

2020年1月13日： 太和邨新和樓對開一行人路，一名15歲男童騎單車時，撞到一名52歲女途人。女事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，延至翌日中午死亡。

2015年9月3日：山頂道26號對開，一輛單車上斜時與對面線的貨車相撞，單車男墮地受輕傷送院。