【虐殺白鴿】眼鏡男稱貪玩　徒手扭斷白鴿頸　遭情侶影低罪證制服

網上流傳一名眼鏡男徒手「扭斷」白鴿頸部的照片，白鴿屍體被棄行人路，一對目擊事發經過的情侶拍下情況，並制服眼鏡男及報警。揭發事件的林先生接受《香港01》電話訪問指，昨日（20日）他與女友行經深水埗昌新里對開一條小路時，發現一名穿粉紅襯恤衫、戴眼鏡及口罩的男子衝向白鴿群，徒手擢斷一隻白鴿的頸部。林先生即場將他制服，對方多次逃脫但不成功，並求饒稱﹕「我貪玩，你畀我走喇」、「我賠錢」、「我會去自首」。林先生不為所動，著女朋友報警，警員到場將疑犯帶走。《香港01》正就事件向警方查詢。

佢動作好快，右手捉住白鴿個身，左手就捉住條頸，擢咗一下就跑走咗！ 目擊者林先生

目擊事件的林先生與女友，將疑犯整個殺鴿過程拍攝下。事發時一名男子衝向白鴿群，徒手擢斷白鴿的頸部。（讀者林先生提供）

目擊者：疑犯衝向白鴿群 徒手捉着白鴿虐殺

揭發事件的林先生表示，昨日（20日）下午約1時半，他與女朋友行經深水埗昌新里的行人天橋對開時，發現上址有不少白鴿，於是駐足拍照。其間，一名身穿粉紅色裇衫的戴眼鏡男子，突然衝向白鴿群，徒手捉着其中一隻。

「佢動作好快，右手捉住白鴿個身，左手就捉住條頸，擢咗一下就跑走咗！」林先生指，現場至少有2隻白鴿奄奄一息，它們未見表面傷痕。目擊事件的林先生與女友，將疑犯整個殺鴿過程拍攝下來。林先生立即追至路口，將疑犯即場制服，他指疑犯兩度逃跑但不成功。

疑犯多次逃脫失敗 自稱「貪玩」虐殺白鴿

林先生制服疑犯後，其女友代為報警。林引述疑犯指：「我貪玩，你畀我走喇」、「我賠返錢畀你，你畀我走」及「我會行去前面自首㗎！」林先生未有理會疑犯要求，之後由警員處理，林亦到警署協助調查。對於有人徒手「扭斷」白鴿頸部，林先生坦言曾經聽聞區內有人虐殺白鴿，例如向白鴿射BB彈或捉鴿食用。